30 Ноября 2025
В Баку прошел чемпионат МВД по дзюдо в память шехидов антитеррористической операции - ФОТО + ВИДЕО

Дзюдо
30 Ноября 2025 11:35
29
В Баку состоялся открытый чемпионат Министерства внутренних дел по дзюдо, посвященный светлой памяти полицейских и военнослужащих внутренних войск, погибших во время антитеррористических мероприятий, передает İdman.Biz.

Турнир был организован Спортивным обществом МВД и Отдельным полком быстрого реагирования. Помимо сотрудников полиции, в соревнованиях приняли участие представители других государственных структур, имеющие специальные звания.

На соревнования пришли семьи шехидов, их родители и дети, а также высокопоставленные сотрудники Минюста, других ведомств и представители Федерации дзюдо Азербайджана. Перед началом турнира участники почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и всех героев, отдавших жизни за территориальную целостность страны, минутой молчания, после чего был исполнен Государственный гимн.

Представители семей шехидов подчеркнули, что память о павших героях всегда остается на высоком уровне и что забота о них и их семьях постоянно находится в центре внимания руководства страны.

По итогам соревнований победители были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками. Команда МВД по дзюдо была удостоена специального кубка за итоговую победу в чемпионате.

