1 Декабря 2025
Ушанги Кокаури: "Из-за травмы не смог выступить в полную силу"

Дзюдо
1 Декабря 2025 20:59
Ушанги Кокаури: "Из-за травмы не смог выступить в полную силу"

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури заявил, что не смог показать свою максимальную форму на турнире "Большой шлем", который проходил в Абу-Даби, из-за полученной травмы, сообщает İdman.Biz.

По его словам, соревнования получились очень сильными, а борьба была напряженной из-за большого числа участников из разных стран. "Турнир был очень мощным, приехало много соперников из различных государств. Я завоевал бронзовую медаль. Из-за травмы не смог выступить в полную силу. Продолжаю тренировки. Постараюсь показать лучший результат на предстоящих турнирах. Мы вместе с тренером и федерацией делаем для этого все возможное", - цитирует слова Кокаури Report.

Отметим, что Ушанги Кокаури завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби.

İdman.Biz

