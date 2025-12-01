1 Декабря 2025
Французскую дзюдоистку Фонтен дисквалифицировали за укус соперницы — СМИ

1 Декабря 2025 05:20
Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на турнире Большого шлема в Абу‑Даби за то, что укусила соперницу в ходе поединка, сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe.

Фонтен проводила поединок первого круга в весе свыше 78 кг против итальянки Эрики Симонетти. В ходе схватки итальянка запросила медицинский перерыв и продемонстрировала судье следы укуса на руке. После осмотра главный рефери объявил о дисквалификации Фонтен "за неспортивное поведение".

Симонетти вышла в следующий круг и в итоге завоевала бронзовую медаль.

По информации источника, укус был ненамеренным. Итальянка рукой надавила на лицо Фонтен во время борьбы в партере, и француженка случайно поранила соперницу.

24‑летняя Фонтен дважды побеждала на чемпионатах Европы в составе сборной Франции в командных соревнованиях и завоевала два серебра чемпионатов мира в той же дисциплине.

