Имран Иманов: "От наших дзюдоистов ждем три золотые медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Стартующее 5 декабря первенство Азербайджана по дзюдо обещает нам жаркие баталии. Да, на чемпионате страны не будут участвовать первые номера и основной состав сборной, но от этого турнир будет не менее интересным, так как молодые дзюдоисты из ведущих клубов получат шанс проявить себя. Как обстоят дела в одном из ведущих клубов страны – Judo Club 2012 и какие шансы на чемпионство у дзюдоистов клуба? С этим вопросом İdman.Biz обратился к главному тренеру команды Имрану Иманову.

"Как вы знаете, в этом чемпионате не участвуют лидеры, в том числе и нашего клуба. Так, травмировался и надолго выбыл из строя Мурад Фатиев, который должен был нам помочь в командных соревнованиях. Не будет выступать и Фидан Ализаде (57 кг), которая была главным претендентов на "золото" в своей весовой категории", - заявил главный тренер.

"Тем не менее, мы ждем от наших дзюдоистов три золотые медали. Мы рассчитываем на Гусейна Аллахярова (60 кг), Назира Талыбова (66 кг) и Аслана Коцоева (90 кг), который после неудачи на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, жаждет реабилитироваться. Что касается командных соревнований, то здесь нашими основными соперниками, безусловно, являются два клуба - "Нефтчи" и "Атилла". Надеюсь, что мы, как минимум, выйдем в финал", - отметил Имран Иманов.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz