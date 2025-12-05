5 Декабря 2025
Состоялась церемония жеребьевки чемпионата Азербайджана по дзюдо

5 Декабря 2025 00:36
4 декабря прошла жеребьевка чемпионата страны по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента ACF и председатель Судейского комитета Натиг Багиров, а также заместитель генерального секретаря и спортивный директор Кямран Талыбов.

Жеребьевка определила первые пары соперников среди дзюдоистов.

Турнир пройдет во Дворце спорта в Баку; в нем заявлены 206 спортсменов (154 мужчины и 52 женщины) из 50 клубов и спортивных обществ — они поборются в 14 весовых категориях.

Личные соревнования запланированы на 5–6 декабря, командные — на 7 декабря. Ежедневно квалификационные поединки будут начинаться в 10:00, финальные блоки — в 17:00.

