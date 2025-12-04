4 Декабря 2025
Руководство Федерации дзюдо провело встречу с тренерами в преддверии чемпионата Азербайджана

4 Декабря 2025 21:16
Перед стартом чемпионата Азербайджана по дзюдо состоялась встреча с тренерским составом.

Как передает İdman.Biz, в мероприятии участвовали исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента ACF Натиг Багиров, заместитель генерального секретаря и спортивный директор Кямран Талыбов, а также директор по производительности и главный тренер мужской сборной Ричард Траутман.

Во время заседания обсудили подготовку к чемпионату, критерии отбора спортсменов, организационные вопросы, а также дали рекомендации по соблюдению общих правил и спортивной этики.

