Когда Мурад Фатиев вернется на татами? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Бронзовый призер чемпионата Европы нынешнего года Мурад Фатиев, выступающий в весовой категории до 90 кг, получил на турнире Abu-Dhabi Grand Slam травму, которая оказалась гораздо тяжелее, чем предполагалось.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), Фатиев выбыл из строя минимум на восемь недель. "Восемь недель – это пока минимальный срок восстановления. Через две недели мы ему сделаем МРТ и тогда окончательно узнаем, тяжесть травмы. Если оправдаются худшие прогнозы, то это значит, что он выбыл из строя на 6-9 месяцев, если лучшие - то Фатиев восстановится через восемь недель", – отметили в ФДА.

Напомним, что, выступая на турнире в Абу-Даби, наш дзюдоист одержал три победы подряд и пробился в полуфинал, однако из-за травмы, полученной в третьей схватке против Теодороса Целидиса (Греция), снялся с турнира по настоянию врачей.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz