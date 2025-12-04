Амина Абдулатиф: “Дзюдо нужно сделать более доступным для девочек в Азербайджане” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Женское дзюдо в Азербайджане пока не достигло тех высот, что и мужская команда, но постепенно укрепляет свои позиции. Недавно азербайджанские спортсменки выступили на Исламиаде, завоевав четыре медали, среди которых – “золото” опытной дзюдоистки Судабы Агаевой.

О текущем состоянии женского дзюдо в стране и перспективах наших спортсменок İdman.Biz побеседовал с главным тренером женской сборной по дзюдо, французским специалистом Аминой Абдулатиф.

– Что вы можете сказать о выступлении наших дзюдоисток на Исламиаде?

– В целом по сравнению с предыдущими Играми я оцениваю выступление положительно: мы завоевали четыре медали – одно “золото”, одно “серебро” и две “бронзы”. Честно говоря, победа Судабы Агаевой стала для меня в определенной мере неожиданностью. Но прежде всего этот результат – показатель ее труда и ежедневной самоотдачи. Она делала все возможное, чтобы достичь такого уровня.

Я также ждала медаль от Фидан Ализаде, но она завершила соревнования на пятом месте. Фидан недавно вернулась после травмы, и ей немного не хватило соревновательной практики и тренировочного ритма. Отдельно хочу отметить очень эмоциональный командный турнир. Это были первые соревнования в формате смешанных команд, и победу одержал Азербайджан. Особенно радостно, что решающие очки в каждом поединке приносили именно женщины.

– Недавно наши дзюдоистки также выступили на Гран‑при в Загребе…

– Результаты этого турнира меня немного разочаровали. Я ожидала более успешного выступления. Тем не менее благодаря этому соревнования мы четко увидели, над какими элементами нам необходимо работать, особенно это касается не-ваза и куми‑ката.

– Поговорим о том, как вы начали работать в Азербайджане. Что именно заинтересовало вас в предложении стать главным тренером сборной?

– Больше всего меня привлекла возможность напрямую работать с дзюдоистками в женском коллективе и выстраивать команду. Процесс установления контакта, создания правильной атмосферы и подготовки спортсменок к высокому уровню выступлений действительно мотивирует. Также меня заинтересовали вызовы, связанные с подготовкой к Олимпийским играм. По началу наши приоритеты были сконцентрированы на правильной организации тренировочного процесса. Мы стремились к тому, чтобы каждая спортсменка осознала свой стиль дзюдо, а затем систематизировали их работу.

– Как бы вы оценили прогресс женского дзюдо в Азербайджане за последние годы?

– Развивать женское дзюдо в стране очень важно. На мой взгляд, дзюдо нужно сделать более доступным для девочек. Ведь этот вид спорта способствует формированию самостоятельности, уверенности в себе и укреплению здоровья.

В юношеских и молодежных возрастных группах женское дзюдо демонстрирует хорошие результаты, особенно на официальных турнирах уровня чемпионатов Европы. В 2024 году молодежная сборная среди девушек завоевала два титула и заняла второе место в командном зачете. Сейчас мне бы хотелось, чтобы эти дзюдоистки смогли стабильно показывать высокие результаты и на взрослом уровне.

– Кого из молодых перспективных спортсменок вы могли бы выделить?

– В категории до 48 кг могу выделить Кенуль Алиеву, а в до 52 кг – Айдан Велиеву. Кенуль заняла третье место на Гран‑при в Лиме, одержав победу над очень сильными соперницами. Теперь главное – обрести стабильность, повысить свой уровень и добиваться успехов на крупных турнирах. Айдан тоже очень конкурентная спортсменка по характеру, она любит бороться. Ее ключевая задача – больше работать, совершенствовать свое дзюдо и максимально раскрывать свой потенциал.

– Сколько времени потребуется, чтобы наши дзюдоистки вошли в верхние строчки мирового рейтинга, как это сделали мужчины?

– Считаю, что в ряде весовых категорий, особенно легких, бороться за высокие места вполне реально. В тяжелых категориях для выхода на такой уровень потребуется примерно два олимпийских цикла.

– А если говорить об Олимпийских играх 2028, на сколько лицензий мы можем претендовать?

– Олимпийский отбор начинается в июне 2026 года на Гран‑при в Монголии. Считаю, что мы сможем получить лицензии в легких весах (до 48, 52 и 57 кг). Как я уже говорила, Кенуль значительно прибавила, и мы видим это по ее борьбе. К тому же мы ощущаем поддержку федерации. Конечно, для участия в командном турнире крайне важно иметь двух дзюдоисток и в тяжелых весовых категориях.

– Могли бы вы обозначить ключевые различия между женским дзюдо во Франции и в Азербайджане?

– Это интересное сравнение, потому что оно заставляет меня менять угол зрения и искать разные подходы к тренировкам. Структура дзюдо во Франции отличается от азербайджанской. Например, там больше дзюдоисток и спарринг‑партнеров. Поэтому в Азербайджане нам приходится чаще проводить международные тренировочные сборы. Но если говорить именно о технике – не‑ваза, тати‑вадза, куми‑ката – я сталкиваюсь с одинаковыми проблемами в обеих странах.

– Влияет ли национальный менталитет на подход к подготовке и развитие дзюдоисток?

– Менталитет действительно влияет на стиль тренировок, но это касается любой страны. Чтобы лучше понимать определенные нюансы и держать процесс под контролем, я опираюсь на поддержку своего помощника.

– Напоследок, расскажите о вашем опыте жизни в Азербайджане…

– Признаюсь, до приезда я мало что знала об Азербайджане. Постепенно я все лучше узнаю Баку и уже реже теряюсь в городе. Гуляя по нему, невозможно не задумываться об истории страны и столицы. И не могу не отметить национальную кухню, мне она очень нравится, может быть, даже слишком. Особенно ваши сладости…

– Вы приехали в Азербайджан с семьей или одна?

– Я приехала одна. Но о предложении работать здесь рассказала семье в тот же день, когда его получила. Они поддержали меня и до сих пор поддерживают на этом пути. Кстати, в августе моя семья приехала в Азербайджан и мы посетили Гобустан и Атешгях. Им очень понравилось. Так что мое нахождение здесь дает моим близким и друзьям возможность знакомиться со страной так же близко, как это делаю я.

Лейла Эминова

