В Баку открыт чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин - ВИДЕО

В Баку прошла церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчин.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие, в котором приняли участие руководители Министерства молодежи и спорта, Федерации дзюдо Азербайджана, спортсмены и другие гости, состоялось во Дворце спорта Баку.

Церемонию открыли исполнением Государственного гимна. Затем минутой молчания почтили память героев, погибших в Отечественной войне.

В своем выступлении министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов отметил успехи азербайджанских дзюдоистов на международных соревнованиях. Он выразил уверенность в будущих победах спортсменов и надежду на подготовку новых талантливых дзюдоистов.

Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу подчеркнул успешное проведение чемпионата и отметил открытие новых залов для занятий дзюдо в стране.

После официальной части был показан видеоролик с достижениями азербайджанских дзюдоистов в 2025 году. Мероприятие продолжилось художественной программой.

Соревнования стартовали накануне и проходят в семи весовых категориях, в которых 107 спортсменов борются за медали. Всего борьба будет вестись в 14 весовых категориях.

Чемпионат Азербайджана завершится 7 декабря.

İdman.Biz