В Баку открыт чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин - ВИДЕО

В Баку прошла церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчин.
Как сообщает İdman.Biz, мероприятие, в котором приняли участие руководители Министерства молодежи и спорта, Федерации дзюдо Азербайджана, спортсмены и другие гости, состоялось во Дворце спорта Баку.
Церемонию открыли исполнением Государственного гимна. Затем минутой молчания почтили память героев, погибших в Отечественной войне.
В своем выступлении министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов отметил успехи азербайджанских дзюдоистов на международных соревнованиях. Он выразил уверенность в будущих победах спортсменов и надежду на подготовку новых талантливых дзюдоистов.
Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу подчеркнул успешное проведение чемпионата и отметил открытие новых залов для занятий дзюдо в стране.
После официальной части был показан видеоролик с достижениями азербайджанских дзюдоистов в 2025 году. Мероприятие продолжилось художественной программой.
Соревнования стартовали накануне и проходят в семи весовых категориях, в которых 107 спортсменов борются за медали. Всего борьба будет вестись в 14 весовых категориях.
Чемпионат Азербайджана завершится 7 декабря.