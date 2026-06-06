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Определился календарь чемпионата мира по човгану в Баку

Конный спорт
Новости
6 Июня 2026 17:53
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Определился календарь чемпионата мира по човгану в Баку

Стал известен календарь чемпионата мира по човгану, который пройдет в Баку с 7 по 13 июня.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, матчи группового этапа состоятся с 7 по 11 июня.

Полуфинальные встречи пройдут 12 июня, а финал и матч за третье место состоятся 13 июня.

В турнире примут участие 10 национальных команд, разделенных на две группы. В группу А вошли сборные Нигерии, Уругвая, Турции, Нигера и Польши.

В группе В сыграют сборные Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Чили и Кувейта.

Все матчи чемпионата мира пройдут в центре конного спорта "Бина".

İdman.Biz
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