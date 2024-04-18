Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф "1-против-16" стало бы лучшим решением для НХЛ?

История уже доказала его эффективность на практике

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В течение всей своей продолжительной истории, которая раскинулась на десятилетия, НХЛ неоднократно меняла формат проведения плей-офф, пытаясь выбрать идеальную во всех смыслах игровую модель. Автор The Athletic Эрик Духатшек бросает вызов лиге и нынешнему варианту кубкового раунда, предлагая вернуться к менее популярному регламенту.



С приближением Кубка Стэнли дискуссии о формате плей-офф - и возможности пересмотра текущей системы, которая нравится далеко не всем - становятся вполне естественными, занимая мысли многих читателей.

Ниже я опубликую два вопроса из недавней почтовой рассылки, которые я хотел бы рассмотреть более подробно.

Алекс Б. пишет: «Можем ли мы когда-нибудь стать свидетелями того, что лига перейдет к формату плей-офф “1-против-16” в случае дальнейшего ее расширения? Это позволило бы сформировать более интересные пары, а также потенциальный финал между большими соперниками, например, “Монреаль” против “Бостона” или “Эдмонтон” против “Лос-Анджелеса”».

Рик В. спрашивает: «Существует ли какой-либо интерес в лиге (со стороны владельцев или менеджеров) к возвращению к концепции плей-офф “1-против-8”, “2-против-7” и т. д., вместо сценариев с дивизионными соперниками, которые мы наблюдаем сейчас? Что-то, что было бы большей наградой за сильный регулярный сезон?».

Если отвечать коротко, «нет» - на первый вопрос и условное «возможно» - на второй.

Но давайте все же обсудим это подробнее, ведь если вернуться к истокам, НХЛ имела более 25 различных форматов плей-офф за более чем век своего существования. Следовательно, изменения могут произойти в любой момент.

Дебютный сезон 1917/18 стартовал с четырьмя командами, но закончился только с тремя, потому что арена «Монреаль Уондерерс» была разрушена пожаром после шестого матча, в результате чего им пришлось покинуть турнир.

Расписание было разделено на победителя первой половины сезона («Монреаль») и победителя второй половины («Торонто»), которые сошлись лицом к лицу в двухматчевом плей-офф за право сразиться с чемпионом Тихоокеанской хоккейной лиги («Ванкувером») за Кубок Стэнли.

Из всех форматов, которые с тех пор внедрялись в чемпионат, моим любыми был тот, о котором напомнил Алекс Б. При таком построении турнира команда с лучшим общим результатом награждается соперничеством с командой, оказавшейся худшей, которой с трудом удалось влезть в плей-офф.

Упомянутая система прожила всего пару лет и выпала на мои первые годы полной занятости в печатном бизнесе.

Первым стал сезон 1979/80 после того, как в НХЛ были приняты четыре команды из Всемирной хоккейной ассоциации, увеличив число участников до 21; 16 лучших команд квалифицировались в следующий раунд. Сезон состоял из 80 матчей, имея на сто процентов сбалансированное расписание. Пары плей-офф определялись по результатам регулярного сезона, то есть клуб №1 играл против клуба №16, №2 - против №15 и так далее.

После завершения первой стадии команды перераспределялись - соперники с лучшим итоговым результатом выходили на клубы с худшим результатом и так далее.

В том году в финале Кубка Стэнли сыграли две команды Восточного побережья — «Айлендерс» и «Филадельфия», проведя искрометную серию. У «Флайерз» сформировался отрезок из 35 матчей без поражений — рекорд, который сохраняется в наши дни — а «Айлендерс» уже давно стучались в двери великих. В сегодняшнем формате финал между «Флайерз» и «Айлендерс» попросту невозможен, так как обе команды представляют Столичный дивизион.

В следующем сезоне, 1980/81, когда «Атланта Флэймз» перебрались в Калгари, но продолжили играть в Дивизионе Патрика, «Айлендерс» выиграли Кубок Стэнли, победив в финале «Миннесоту Норт Старз». «Калгари» в своем дебютном сезоне встретился с «Флайерз» в четвертьфинале драматичной серии из семи игр, которая подразумевала напряженный график путешествий по регионам.

В преддверии старта следующей кампании лига перегруппировала дивизионы и изменила систему плей-офф. Начиная с сезона 1981/82, победители дивизионов выходили на четвертые номера своего дивизиона, второй клуб встречался с третьим, команда, которая пробиралась в следующий раунд, соперничала с другим противником по конференции за право выйти в финал Кубка Стэнли.

К положительным моментам такой системы можно отнести то, что в середине 1980-х годов состоялось немало запоминающихся встреч в рамках «Битвы за Альберту» и «Битвы за Квебек», а также то, что она, вероятно, сыграла злую шутку с перспективным «Виннипегом», которому для выхода в третий раунд нужно было продраться мимо «Эдмонтона» и «Калгари», чего так и не случилось.

Самым вопиюще несправедливым был, пожалуй, сезон 1984/85. В тот период «Эдмонтон» оформил 49 побед (в 80 матчах); «Виннипег» - 43; «Калгари» - 41. Между тем победитель Дивизиона Норриса - «Сент-Луис» - выиграл в 37 встречах, а команда из Миннесоты с 25 победами вышла в плей-офф. Дивизион Норрис оставался настолько слабым на протяжении многих лет, что однажды Sports Illustrated презентовали запоминающуюся колонку с заголовком: «Как нас утомляют в Норрисе».

Справедливости ради стрит сказать, что каждый предыдущий формат плей-офф имел свои сильные и слабые стороны, и лига часто меняла систему, чтобы устранить любые недостатки. Ни один вариант никогда не достигнет совершенства, и причина, по которой от системы «1-против-16» отказались достаточно быстро, заключалась в создании дивизиональных противостояний, которые имели все шансы претендовать на роль первоклассных, если встречались соперники уровня «Калгари» и «Эдмонтона», или становились откровенно скучными, если этого не происходило.

Однако формат «1-против-16» гарантировал то, что и должен был гарантировать регулярный сезон: он поощрял команды за исключительную кампанию с октября по апрель, выводя на них самого слабого соперника из всех возможных.

Кто сделал большой шаг ради укрепления состава, а кто был максимально пассивен?

В эпоху паритета это не означает, что вам обязательно достанется безвольный аутсайдер. Но в этой системе хотя бы присутствует справедливость, которая не всегда проявляется в дивизионных играх, потому что из года в год некоторые дивизионы оказываются сильнее и разностороннее других.

Другой причиной отказа от формата «1-против-16» была логистика.

Когда сезон входил в завершающую фазу - особенно для команд из середины таблицы - порой до последнего дня сезона не было известно, с кем придется играть в плей-офф.

Это заставляло команды разрабатывать всевозможные планы на случай непредвиденных обстоятельств. Невоспетыми героями той эпохи стали менеджеры, занимавшиеся командировочными вопросами, задача которых заключалась в организации и отмене поездок.

Одним из таких был Эл Коутс, работавший в ранние годы организатором путешествий и ведущим PR-менеджером «Калгари». Позже он стал генеральным менеджером команды и вошел в историю благодаря обмену Джерома Игинлы на Джо Нуиндайка.

В одном из интервью Коутс вспоминал, что в том сезоне - 1980/81 - «Флеймз» практически намертво пригвоздились к седьмому месту в общем зачете. «Бостон» и «Миннесота» должны были финишировать восьмым и девятой, а значит, к концу сезона «Флеймз» предстояло встретиться с десятой командой. И эта гонка длилась до последней минуты.

«"Чикаго" и "Квебек" шли синхронно с 78 очками, а у "Ванкувера" было 76», — воссоздает те события Коутс. «В итоге "Чикаго" оказался десятым благодаря тому, что завоевал на одну победу больше (31), чем "Квебек". Но суть заключается в том, что в первом раунде мы теоретически могли сыграть с "Чикаго", "Квебеком" или даже "Ванкувером" и держали наготове планы поездок на все три случая, вплоть до игр 79 и 80».

В некотором смысле формат плей-офф «1-против-16» напоминал сетку баскетбольного чемпионата NCAA в марте (за исключением того, что в НХЛ после каждого раунда проводилось повторное распределение мест - еще одна уступка справедливости).

Могут ли Коннор Макдэвид и Коннор Бедард зародить новое великое соперничество в НХЛ?

Возможно, на наших глазах зарождается самое динамичное противостояние ближайших лет

Так, в сезоне 1980/81 команда, занявшая 14-е место, вырвала победу у команды №3 («Эдмонтон» выбил «Монреаль»), а 13-я команда разделалась с клубом №4 («Рейнджерс» смяли «Кингз»). Кроме того, «Миннесота», оказавшаяся девятой, разбила восьмой «Бостон».

Когда команды были распределены по местам во втором раунде, «Айлендерс» прикончили «Эдмонтон» (1 против 8), но 5, 6 и 7 места ошарашили своих соперников, занявших более высокие позиции. В полуфинале случилась другая сенсация - «Миннесота» взяла верх над «Калгари», «Айлендерс», получившие первую позицию, были вознаграждены соперничеством с самым слабым из оставшихся клубом, после чего команда добилась победы в Кубке Стэнли.

Как бы выглядел плей-офф «1-против-16», «2-против-15» на момент написания?

Для простоты я сформировал пары по процентному соотношению очков, а не по общему их количеству, и сравнил турнирные таблицы с 1 по 24 марта. За оставшееся время все может кардинально измениться.

На момент 1 марта расстановка выглядела бы так:

1. «Флорида» — 16. «Тампа-Бэй»

2. «Рейнджерс» — 15. «Филадельфия»

3. «Бостон» — 14. «Нэшвилл»

4. «Виннипег» — 12. «Лос-Анджелес»

5. «Ванкувер» — 13. «Детройт»

6. «Даллас» — 11. «Вегас»

7. «Каролина» — 10. «Эдмонтон»

8. «Колорадо» — 9. «Торонто»

«Вашингтон» выбыл из борьбы, но отстал всего на 0,014 процентных пункта от «Тампы-Бэй», а «Питтсбург» все еще находится в игре, отставая на 0,021 процентных пункта от 16-го места. «Миннесота», «Сент-Луис» и «Девилз», кажется, были близки к провалу.

Если отмотать к 24 марта, то увидим следующую картину:

1. «Ванкувер» — 16. «Вашингтон»

2. «Рейнджерс» — 15. «Филадельфия»

3. «Колорадо» — 14. «Вегас»

4. «Флорида» — 13. «Тампа-Бэй»

5. «Бостон» — 12. «Лос-Анджелес»

6. «Каролина» — 11. «Нэшвилл»

7. «Даллас» — 10. «Торонто»

8. «Виннипег» — 9. «Эдмонтон»

«Сент-Луис» оказался за бортом Кубка, заняв 17-е место, несмотря на то что набрал 79 очков в 71 игре по сравнению с 77 баллами в 69 встречах у «Вашингтона». Разница составила всего 0,012 процентного пункта. «Детройт» выбыл из борьбы, в то время как «Колорадо» и «Тампа-Бэй» имели существенное продвижение.

Регулярный сезон заканчивается 18 апреля, а картина стала еще запутаннее. А что же произойдет, если подобный мозговой штурм устраивать каждую неделю? Каждый раз расклады будут меняться до неузнаваемости.

Это система, при которой важной становится любая борьба - в верхней части, в середине или внизу - вплоть до самого конца.

А теперь сравните ее с сегодняшним - далеким от захватывающего - приближением к финишной черте. Несмотря на то что в среднем сегменте борьба по-прежнему сохраняет остроту, она и рядом не стоит с тем накалом, который был бы возможен с вариантом «1-против-16».

И вся прелесть 2024 года заключается том, что логистика сейчас намного проще, чем в 1981-м. Ни одна команда больше не летает коммерческими рейсами. Все арендуют чартеры.

К тому же в регламент плей-офф можно было бы легко включить пункт, согласно которому, команда с лучшим результатом могла бы составлять расписание домашних и выездных игр по своему усмотрению.

Упомянутый ранее читатель Алекс Б. убежден, что в случае дальнейшего расширения лига все же может рассмотреть вариант «1-против-16», потому что тогда у нас больше не будет четырех симметричных дивизионов по восемь команд. На мой взгляд, более вероятно — если НХЛ пригласит новые команды — они окажутся на пороге введения предварительного раунда плей-офф.

Или, если вы не хотите называть это предварительным раундом, потому что боссы уперто сопротивляются его внедрению, вы могли бы гарантировать автоматическое продвижение в следующий этап 12 лучшим командам, а затем заставить команды с 13-го по 20-е место сыграть в квалификационном раунде, как это было реализовано в плей-офф 2020 года во время пандемии.

Автоматическое продвижение в следующий раунд, к слову, также было частью нескольких предыдущих итераций плей-офф, но в конечном итоге от него отказались, поскольку популярным оставалось мнение, что если команда слишком долго просидит без матчей, она утратит свою лучшую форму и таким образом будет наказана за свои же достижения в регулярном сезоне. В общем, у каждой медали плей-офф есть обратная сторона.

Если система плей-офф и будет когда-то изменена, трудно представить, что НХЛ решится на что-то столь радикальное, как «1-против-16». Признаться честно, было бы забавно, если бы во время проведения какой-нибудь условной фокус-группы среди своих фанатов, выяснилось, что данный вариант является предпочтительным для большинства.

Большее разнообразие. Большая неопределенность до последнего момента. В общем, много всего интересного.

И если бы мы не были привязаны к идее, что из каждой конференции должно квалифицироваться восемь команд, фанаты в Сент-Луисе и Миннесоте в один момент оказались гораздо больше вовлечены в гонку за плей-офф, потому что им нужно было бы преодолеть меньшее расстояние, чем сейчас, если бы в плей-офф квалифицировались 16 лучших команд по очкам.

Жаль, что НХЛ так быстро отказалась от этого формата.

Он делал борьбу ярче, чем любые другие варианты, которые внедрялись до или после этого.

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