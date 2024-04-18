Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф "1-против-16" стало бы лучшим решением для НХЛ?

История уже доказала его эффективность на практике
İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.
В течение всей своей продолжительной истории, которая раскинулась на десятилетия, НХЛ неоднократно меняла формат проведения плей-офф, пытаясь выбрать идеальную во всех смыслах игровую модель. Автор The Athletic Эрик Духатшек бросает вызов лиге и нынешнему варианту кубкового раунда, предлагая вернуться к менее популярному регламенту.
С приближением Кубка Стэнли дискуссии о формате плей-офф - и возможности пересмотра текущей системы, которая нравится далеко не всем - становятся вполне естественными, занимая мысли многих читателей.
Ниже я опубликую два вопроса из недавней почтовой рассылки, которые я хотел бы рассмотреть более подробно.
Алекс Б. пишет: «Можем ли мы когда-нибудь стать свидетелями того, что лига перейдет к формату плей-офф “1-против-16” в случае дальнейшего ее расширения? Это позволило бы сформировать более интересные пары, а также потенциальный финал между большими соперниками, например, “Монреаль” против “Бостона” или “Эдмонтон” против “Лос-Анджелеса”».
Рик В. спрашивает: «Существует ли какой-либо интерес в лиге (со стороны владельцев или менеджеров) к возвращению к концепции плей-офф “1-против-8”, “2-против-7” и т. д., вместо сценариев с дивизионными соперниками, которые мы наблюдаем сейчас? Что-то, что было бы большей наградой за сильный регулярный сезон?».
Если отвечать коротко, «нет» - на первый вопрос и условное «возможно» - на второй.
Но давайте все же обсудим это подробнее, ведь если вернуться к истокам, НХЛ имела более 25 различных форматов плей-офф за более чем век своего существования. Следовательно, изменения могут произойти в любой момент.
Дебютный сезон 1917/18 стартовал с четырьмя командами, но закончился только с тремя, потому что арена «Монреаль Уондерерс» была разрушена пожаром после шестого матча, в результате чего им пришлось покинуть турнир.
Расписание было разделено на победителя первой половины сезона («Монреаль») и победителя второй половины («Торонто»), которые сошлись лицом к лицу в двухматчевом плей-офф за право сразиться с чемпионом Тихоокеанской хоккейной лиги («Ванкувером») за Кубок Стэнли.
Из всех форматов, которые с тех пор внедрялись в чемпионат, моим любыми был тот, о котором напомнил Алекс Б. При таком построении турнира команда с лучшим общим результатом награждается соперничеством с командой, оказавшейся худшей, которой с трудом удалось влезть в плей-офф.
Упомянутая система прожила всего пару лет и выпала на мои первые годы полной занятости в печатном бизнесе.
Первым стал сезон 1979/80 после того, как в НХЛ были приняты четыре команды из Всемирной хоккейной ассоциации, увеличив число участников до 21; 16 лучших команд квалифицировались в следующий раунд. Сезон состоял из 80 матчей, имея на сто процентов сбалансированное расписание. Пары плей-офф определялись по результатам регулярного сезона, то есть клуб №1 играл против клуба №16, №2 - против №15 и так далее.
После завершения первой стадии команды перераспределялись - соперники с лучшим итоговым результатом выходили на клубы с худшим результатом и так далее.
В том году в финале Кубка Стэнли сыграли две команды Восточного побережья — «Айлендерс» и «Филадельфия», проведя искрометную серию. У «Флайерз» сформировался отрезок из 35 матчей без поражений — рекорд, который сохраняется в наши дни — а «Айлендерс» уже давно стучались в двери великих. В сегодняшнем формате финал между «Флайерз» и «Айлендерс» попросту невозможен, так как обе команды представляют Столичный дивизион.
В следующем сезоне, 1980/81, когда «Атланта Флэймз» перебрались в Калгари, но продолжили играть в Дивизионе Патрика, «Айлендерс» выиграли Кубок Стэнли, победив в финале «Миннесоту Норт Старз». «Калгари» в своем дебютном сезоне встретился с «Флайерз» в четвертьфинале драматичной серии из семи игр, которая подразумевала напряженный график путешествий по регионам.
В преддверии старта следующей кампании лига перегруппировала дивизионы и изменила систему плей-офф. Начиная с сезона 1981/82, победители дивизионов выходили на четвертые номера своего дивизиона, второй клуб встречался с третьим, команда, которая пробиралась в следующий раунд, соперничала с другим противником по конференции за право выйти в финал Кубка Стэнли.
К положительным моментам такой системы можно отнести то, что в середине 1980-х годов состоялось немало запоминающихся встреч в рамках «Битвы за Альберту» и «Битвы за Квебек», а также то, что она, вероятно, сыграла злую шутку с перспективным «Виннипегом», которому для выхода в третий раунд нужно было продраться мимо «Эдмонтона» и «Калгари», чего так и не случилось.
Самым вопиюще несправедливым был, пожалуй, сезон 1984/85. В тот период «Эдмонтон» оформил 49 побед (в 80 матчах); «Виннипег» - 43; «Калгари» - 41. Между тем победитель Дивизиона Норриса - «Сент-Луис» - выиграл в 37 встречах, а команда из Миннесоты с 25 победами вышла в плей-офф. Дивизион Норрис оставался настолько слабым на протяжении многих лет, что однажды Sports Illustrated презентовали запоминающуюся колонку с заголовком: «Как нас утомляют в Норрисе».
Справедливости ради стрит сказать, что каждый предыдущий формат плей-офф имел свои сильные и слабые стороны, и лига часто меняла систему, чтобы устранить любые недостатки. Ни один вариант никогда не достигнет совершенства, и причина, по которой от системы «1-против-16» отказались достаточно быстро, заключалась в создании дивизиональных противостояний, которые имели все шансы претендовать на роль первоклассных, если встречались соперники уровня «Калгари» и «Эдмонтона», или становились откровенно скучными, если этого не происходило.
Однако формат «1-против-16» гарантировал то, что и должен был гарантировать регулярный сезон: он поощрял команды за исключительную кампанию с октября по апрель, выводя на них самого слабого соперника из всех возможных.
Кто сделал большой шаг ради укрепления состава, а кто был максимально пассивен?
В эпоху паритета это не означает, что вам обязательно достанется безвольный аутсайдер. Но в этой системе хотя бы присутствует справедливость, которая не всегда проявляется в дивизионных играх, потому что из года в год некоторые дивизионы оказываются сильнее и разностороннее других.
Другой причиной отказа от формата «1-против-16» была логистика.
Когда сезон входил в завершающую фазу - особенно для команд из середины таблицы - порой до последнего дня сезона не было известно, с кем придется играть в плей-офф.
Это заставляло команды разрабатывать всевозможные планы на случай непредвиденных обстоятельств. Невоспетыми героями той эпохи стали менеджеры, занимавшиеся командировочными вопросами, задача которых заключалась в организации и отмене поездок.
Одним из таких был Эл Коутс, работавший в ранние годы организатором путешествий и ведущим PR-менеджером «Калгари». Позже он стал генеральным менеджером команды и вошел в историю благодаря обмену Джерома Игинлы на Джо Нуиндайка.
В одном из интервью Коутс вспоминал, что в том сезоне - 1980/81 - «Флеймз» практически намертво пригвоздились к седьмому месту в общем зачете. «Бостон» и «Миннесота» должны были финишировать восьмым и девятой, а значит, к концу сезона «Флеймз» предстояло встретиться с десятой командой. И эта гонка длилась до последней минуты.
«"Чикаго" и "Квебек" шли синхронно с 78 очками, а у "Ванкувера" было 76», — воссоздает те события Коутс. «В итоге "Чикаго" оказался десятым благодаря тому, что завоевал на одну победу больше (31), чем "Квебек". Но суть заключается в том, что в первом раунде мы теоретически могли сыграть с "Чикаго", "Квебеком" или даже "Ванкувером" и держали наготове планы поездок на все три случая, вплоть до игр 79 и 80».
В некотором смысле формат плей-офф «1-против-16» напоминал сетку баскетбольного чемпионата NCAA в марте (за исключением того, что в НХЛ после каждого раунда проводилось повторное распределение мест - еще одна уступка справедливости).
Могут ли Коннор Макдэвид и Коннор Бедард зародить новое великое соперничество в НХЛ?
Возможно, на наших глазах зарождается самое динамичное противостояние ближайших лет
Так, в сезоне 1980/81 команда, занявшая 14-е место, вырвала победу у команды №3 («Эдмонтон» выбил «Монреаль»), а 13-я команда разделалась с клубом №4 («Рейнджерс» смяли «Кингз»). Кроме того, «Миннесота», оказавшаяся девятой, разбила восьмой «Бостон».
Когда команды были распределены по местам во втором раунде, «Айлендерс» прикончили «Эдмонтон» (1 против 8), но 5, 6 и 7 места ошарашили своих соперников, занявших более высокие позиции. В полуфинале случилась другая сенсация - «Миннесота» взяла верх над «Калгари», «Айлендерс», получившие первую позицию, были вознаграждены соперничеством с самым слабым из оставшихся клубом, после чего команда добилась победы в Кубке Стэнли.
Как бы выглядел плей-офф «1-против-16», «2-против-15» на момент написания?
Для простоты я сформировал пары по процентному соотношению очков, а не по общему их количеству, и сравнил турнирные таблицы с 1 по 24 марта. За оставшееся время все может кардинально измениться.
На момент 1 марта расстановка выглядела бы так:
1. «Флорида» — 16. «Тампа-Бэй»
2. «Рейнджерс» — 15. «Филадельфия»
3. «Бостон» — 14. «Нэшвилл»
4. «Виннипег» — 12. «Лос-Анджелес»
5. «Ванкувер» — 13. «Детройт»
6. «Даллас» — 11. «Вегас»
7. «Каролина» — 10. «Эдмонтон»
8. «Колорадо» — 9. «Торонто»
«Вашингтон» выбыл из борьбы, но отстал всего на 0,014 процентных пункта от «Тампы-Бэй», а «Питтсбург» все еще находится в игре, отставая на 0,021 процентных пункта от 16-го места. «Миннесота», «Сент-Луис» и «Девилз», кажется, были близки к провалу.
Если отмотать к 24 марта, то увидим следующую картину:
1. «Ванкувер» — 16. «Вашингтон»
2. «Рейнджерс» — 15. «Филадельфия»
3. «Колорадо» — 14. «Вегас»
4. «Флорида» — 13. «Тампа-Бэй»
5. «Бостон» — 12. «Лос-Анджелес»
6. «Каролина» — 11. «Нэшвилл»
7. «Даллас» — 10. «Торонто»
8. «Виннипег» — 9. «Эдмонтон»
«Сент-Луис» оказался за бортом Кубка, заняв 17-е место, несмотря на то что набрал 79 очков в 71 игре по сравнению с 77 баллами в 69 встречах у «Вашингтона». Разница составила всего 0,012 процентного пункта. «Детройт» выбыл из борьбы, в то время как «Колорадо» и «Тампа-Бэй» имели существенное продвижение.
Регулярный сезон заканчивается 18 апреля, а картина стала еще запутаннее. А что же произойдет, если подобный мозговой штурм устраивать каждую неделю? Каждый раз расклады будут меняться до неузнаваемости.
Это система, при которой важной становится любая борьба - в верхней части, в середине или внизу - вплоть до самого конца.
А теперь сравните ее с сегодняшним - далеким от захватывающего - приближением к финишной черте. Несмотря на то что в среднем сегменте борьба по-прежнему сохраняет остроту, она и рядом не стоит с тем накалом, который был бы возможен с вариантом «1-против-16».
И вся прелесть 2024 года заключается том, что логистика сейчас намного проще, чем в 1981-м. Ни одна команда больше не летает коммерческими рейсами. Все арендуют чартеры.
К тому же в регламент плей-офф можно было бы легко включить пункт, согласно которому, команда с лучшим результатом могла бы составлять расписание домашних и выездных игр по своему усмотрению.
Упомянутый ранее читатель Алекс Б. убежден, что в случае дальнейшего расширения лига все же может рассмотреть вариант «1-против-16», потому что тогда у нас больше не будет четырех симметричных дивизионов по восемь команд. На мой взгляд, более вероятно — если НХЛ пригласит новые команды — они окажутся на пороге введения предварительного раунда плей-офф.
Или, если вы не хотите называть это предварительным раундом, потому что боссы уперто сопротивляются его внедрению, вы могли бы гарантировать автоматическое продвижение в следующий этап 12 лучшим командам, а затем заставить команды с 13-го по 20-е место сыграть в квалификационном раунде, как это было реализовано в плей-офф 2020 года во время пандемии.
Автоматическое продвижение в следующий раунд, к слову, также было частью нескольких предыдущих итераций плей-офф, но в конечном итоге от него отказались, поскольку популярным оставалось мнение, что если команда слишком долго просидит без матчей, она утратит свою лучшую форму и таким образом будет наказана за свои же достижения в регулярном сезоне. В общем, у каждой медали плей-офф есть обратная сторона.
Если система плей-офф и будет когда-то изменена, трудно представить, что НХЛ решится на что-то столь радикальное, как «1-против-16». Признаться честно, было бы забавно, если бы во время проведения какой-нибудь условной фокус-группы среди своих фанатов, выяснилось, что данный вариант является предпочтительным для большинства.
Большее разнообразие. Большая неопределенность до последнего момента. В общем, много всего интересного.
И если бы мы не были привязаны к идее, что из каждой конференции должно квалифицироваться восемь команд, фанаты в Сент-Луисе и Миннесоте в один момент оказались гораздо больше вовлечены в гонку за плей-офф, потому что им нужно было бы преодолеть меньшее расстояние, чем сейчас, если бы в плей-офф квалифицировались 16 лучших команд по очкам.
Жаль, что НХЛ так быстро отказалась от этого формата.
Он делал борьбу ярче, чем любые другие варианты, которые внедрялись до или после этого.
İdman.biz