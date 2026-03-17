Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года примут Канада и Чехия

Национальная хоккейная лига объявила города, которые примут матчи Кубка мира по хоккею 2028 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу НХЛ, турнир пройдет в феврале 2028 года. Матчи группового этапа состоятся в Калгари (Канада) на строящейся арене Scotia Place и в Праге (Чехия) на стадионе O2 Arena.

Кроме того, в этих городах пройдут и по одному матчу стадии плей-офф. Полуфинальные встречи и финал турнира состоятся в канадском Эдмонтоне на арене Rogers Place.

При этом НХЛ пока не раскрыла состав участников будущего турнира. Предыдущий розыгрыш Кубка мира состоялся в 2016 году, когда в соревновании приняли участие сборные России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, а также команда Северной Америки до 23 лет.