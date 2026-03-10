10 Марта 2026
В России хоккейного арбитра пожизненно отстранили за непристойное поведение после матча

10 Марта 2026 21:42
В России хоккейного арбитра пожизненно отстранили за непристойное поведение после матча

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) пожизненно запретил арбитру Мирославу Скугареву заниматься любой деятельностью в хоккее. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба организации. Ивану Шмакову и Ильнуру Хажиеву запрещено заниматься судейством в хоккее сроком на три года.

Причиной разбирательства стал инцидент, произошедший после матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между "Норильском" и "Омскими Крыльями". На видеозаписи, снятой Мирославом Скугаревым в комнате отдыха для арбитров и позже распространившейся в соцсетях, судьи, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Ильнур Хажиев двигается под музыку, лежа на полу. Иван Шмаков неподвижно сидит за столом с закрытыми глазами. Сам Скугарев, сидя на фоне хоккейного свитера петербургского "СКА" с автографами, показывает в камеру непристойные жесты, используя при этом обувную ложку.

23 февраля ФХР, объявляя тогда еще о бессрочном отстранении, "категорически осудила" поведение судей. "Подобное поведение противоречит Кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества", — говорилось в релизе.

По итогам сезона-2024/25 26-летний Мирослав Скугарев был признан лучшим линейным арбитром ВХЛ. В этом сезоне он дебютировал в FONBET Континентальной хоккейной лиге и отсудил более двух десятков матчей.

İdman.Biz

