Обладатель Кубка Стэнли Трой Мюррей умер в возрасте 63 лет

8 Марта 2026 05:42
11
Бывший нападающий ряда клубов НХЛ и обладатель Кубка Стэнли Трой Мюррей умер в возрасте 63 лет. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба "Чикаго".

В 2021 году у канадского хоккеиста диагностировали рак.

Мюррей был выбран "Чикаго" на драфте НХЛ 1980 года под общим 57-м номером. Позднее форвард выступал за "Виннипег", "Оттаву", "Питтсбург" и "Колорадо". В составе последнего клуба он выиграл Кубок Стэнли в 1996 году.

В 1986 году Мюррей получил "Фрэнк Селки Трофи" — награду, которая по итогам сезона вручается лучшему нападающему оборонительного плана.

В составе молодежной сборной Канады Мюррей стал победителем чемпионата мира 1982 года.

İdman.Biz
