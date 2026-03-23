Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

23 Марта 2026 01:30
Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталc" Александр Овечкин забросил тысячную шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ТАСС, хоккеист забил гол в матче против "Колорадо Эвеланш". Теперь на счету россиянина 923 шайбы в 1 562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.

Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф до 16 голов. Гретцки оформил суммарно 1 016 голов.

Контракт 40-летнего Овечкина с "Вашингтоном" истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отметим, что гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения. Команда уступила "Колорадо" в овертайме со счетом 2:3.

