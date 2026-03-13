Матчи НХЛ пройдут в Германии впервые за 15 лет

13 Марта 2026 19:31
Немецкий Дюссельдорф примет два вынесенных матча регулярного чемпионата НХЛ сезона 2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу лиги, встречи между "Оттава Сенаторз" и "Чикаго Блэкхокс" состоятся 18 и 20 декабря на арене PSD Bank Dome.

Последний раз матч регулярного чемпионата НХЛ в Германии проходил 8 октября 2011 года в Берлине. Тогда "Баффало Сейбрз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4:2. Всего лига ранее проводила в стране 22 игры, включая предсезонные и выставочные встречи.

Рост интереса к хоккею в Германии связывают с успехами немецких игроков в НХЛ. В частности, нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль в декабре 2025 года стал первым немецким хоккеистом и пятым игроком не из Северной Америки, набравшим 1000 очков в истории лиги. Кроме того, сборная Германии завоевала серебряные медали чемпионата мира 2023 года и дошла до четвертьфинала Олимпийских игр 2026 года.

В текущем сезоне "Оттава" занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, имея 73 очка после 64 матчей, тогда как "Чикаго" располагается на последней, восьмой позиции в Центральном дивизионе с 61 очком после 65 игр.

Новости по теме

"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году
16:11
Хоккей

"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году - ВИДЕО

Игрок забил шайбу в ворота, нанеся удар в воздухе во время падения на лед
В России хоккейного арбитра пожизненно отстранили за непристойное поведение после матча
10 Марта 21:42
Хоккей

В России хоккейного арбитра пожизненно отстранили за непристойное поведение после матча

По иронии, в прошлом сезоне Скугарев был признан лучшим линейным арбитром ВХЛ
Обладатель Кубка Стэнли Трой Мюррей умер в возрасте 63 лет
8 Марта 05:42
Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли Трой Мюррей умер в возрасте 63 лет

В 2021 году у канадского хоккеиста диагностировали рак
В России прервали хоккейный матч из-за атаки беспилотников
1 Марта 17:30
Хоккей

В России прервали хоккейный матч из-за атаки беспилотников

Встреча остановлена в третьем периоде при счете 1:1
Дональд Трамп принял чемпионов Олимпиады-2026 в Белом доме - ФОТО/ВИДЕО
25 Февраля 13:00
Хоккей

Дональд Трамп принял чемпионов Олимпиады-2026 в Белом доме - ФОТО/ВИДЕО

Золотая медаль и шутки об импичменте на приеме хоккейной сборной США в Белом доме
Капитан сборной Канады: "Мы контролировали игру, но не забили - это отстой"
23 Февраля 14:46
Олимпиада-2026

Капитан сборной Канады: "Мы контролировали игру, но не забили - это отстой"

Марк Стоун прокомментировал поражение от США в финале Олимпиады-2026

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"