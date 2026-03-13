Матчи НХЛ пройдут в Германии впервые за 15 лет

Немецкий Дюссельдорф примет два вынесенных матча регулярного чемпионата НХЛ сезона 2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу лиги, встречи между "Оттава Сенаторз" и "Чикаго Блэкхокс" состоятся 18 и 20 декабря на арене PSD Bank Dome.

Последний раз матч регулярного чемпионата НХЛ в Германии проходил 8 октября 2011 года в Берлине. Тогда "Баффало Сейбрз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4:2. Всего лига ранее проводила в стране 22 игры, включая предсезонные и выставочные встречи.

Рост интереса к хоккею в Германии связывают с успехами немецких игроков в НХЛ. В частности, нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль в декабре 2025 года стал первым немецким хоккеистом и пятым игроком не из Северной Америки, набравшим 1000 очков в истории лиги. Кроме того, сборная Германии завоевала серебряные медали чемпионата мира 2023 года и дошла до четвертьфинала Олимпийских игр 2026 года.

В текущем сезоне "Оттава" занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, имея 73 очка после 64 матчей, тогда как "Чикаго" располагается на последней, восьмой позиции в Центральном дивизионе с 61 очком после 65 игр.