13 Марта 2026
"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году - ВИДЕО

Хоккей
Новости
13 Марта 2026 16:11
"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году

В матче НХЛ между "Сан-Хосе Шаркс" и "Бостон Брюинз" был забит гол, который мгновенно стал вирусным.

Как сообщает İdman.Biz, молодой нападающий Уильям Эклунд поразил ворота соперника в ситуации, когда это казалось физически невозможным. Его команда одержала победу со счетом 4:2, а сам эпизод уже получил статус главного претендента на звание лучшего момента сезона.

Во время атаки шайба отскочила от вратаря и взлетела высоко в воздух. В этот момент Эклунд потерял равновесие и начал падать на спину. Находясь в горизонтальном положении, он сумел скоординироваться и ударить клюшкой по летящей шайбе, отправив ее точно под перекладину ворот. Вратарь "Бостона" Джереми Суэймен не успел среагировать на акробатический маневр форварда.

Главный тренер команды Райан Уорсофски заявил, что этот гол "будут крутить во всех новостях вечно", сравнив его с самыми легендарными моментами в истории спорта. Сам хоккеист отметил, что просто старался не упускать шайбу из виду до самого конца и нанес удар инстинктивно.

İdman.Biz
