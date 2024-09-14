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Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики

Гимнастика
Новости
14 Сентября 2024 16:52
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Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики

Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В начале сентябре руководящие органы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию - Федерацию гимнастики России. Президент ВФХГ Ирина Винер ранее говорила, что не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики.

İdman.biz

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