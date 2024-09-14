Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В начале сентябре руководящие органы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию - Федерацию гимнастики России. Президент ВФХГ Ирина Винер ранее говорила, что не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики.

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