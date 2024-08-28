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Кубок мира в Баку и другие важные даты гимнастического календаря-2025

Гимнастика
Новости
28 Августа 2024 15:03
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Кубок мира в Баку и другие важные даты гимнастического календаря-2025

Международная федерация гимнастики опубликовала календарь важнейших соревнований по художественной гимнастике на будущий год.

Как сообщает İdman.biz, одним из них будет бакинский этап Кубка мира, который состоится 18-20 апреля.

Ниже приводим полный список.

Этапы Кубка мира
4-6 апреля София (Болгария)
18-20 апреля Баку
25-27 апреля Ташкент (Узбекистан)
18-20 июля Милан (Италия)

Кубок Вызова
9-11 мая Портимао (Португалия)
11-13 июля Клуж-Напока (Румыния)

41ый Чемпионат Европы
4-8 июня Таллин (Эстония)

3-й Юниорский Чемпионат мира
18-22 июня София (Болгария)

32-я Летняя Всемирная Универсиада
16-20 июля Рейнско-Рурский регион (Германия)

41-й Чемпионат мира
20-24 августа Рио-де-Жанейро (Бразилия)

İdman.biz

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