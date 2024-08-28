Кубок мира в Баку и другие важные даты гимнастического календаря-2025

Международная федерация гимнастики опубликовала календарь важнейших соревнований по художественной гимнастике на будущий год.

Как сообщает İdman.biz, одним из них будет бакинский этап Кубка мира, который состоится 18-20 апреля.

Ниже приводим полный список.

Этапы Кубка мира

4-6 апреля София (Болгария)

18-20 апреля Баку

25-27 апреля Ташкент (Узбекистан)

18-20 июля Милан (Италия)

Кубок Вызова

9-11 мая Портимао (Португалия)

11-13 июля Клуж-Напока (Румыния)

41ый Чемпионат Европы

4-8 июня Таллин (Эстония)

3-й Юниорский Чемпионат мира

18-22 июня София (Болгария)

32-я Летняя Всемирная Универсиада

16-20 июля Рейнско-Рурский регион (Германия)

41-й Чемпионат мира

20-24 августа Рио-де-Жанейро (Бразилия)

İdman.biz