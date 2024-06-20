Азербайджанские мастера аэробики откроют ЧМ

Оргкомитет чемпионата мира по аэробике провел жеребьевку чемпионата мира, который пройдет 19-22 сентября в Гимарайнше (Португалия).

Как передает İdman.biz, на мундиале примут участие команды из 29-ти стран, включая сборную Азербайджана.

В соответствии с жеребьевкой мужских дуэтов наши спортсмены Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов выступят первыми в балансовом и динамическом упражнениях.

В Гимарайнше также будут разыграны путевки на Всемирные игры-2025 года. Пять пар или групп, набравших наибольшее количество очков в квалификации, заработают путевки на мультифорум, который состоится в Чэнду (Китай).

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