19 Июня 2024
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Опубликована программа чемпионата Азербайджана

Гимнастика
Новости
19 Июня 2024 10:03
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Опубликована программа чемпионата Азербайджана

21 июня в Нефтчале состоится чемпионат Азербайджана по аэробике.

Как сообщает İdman.biz, Федерация гимнастики опубликовала программу соревнований. В соответствии с ней, чемпионат откроют юноши, затем в борьбу вступят юниоры, после чего выступление начнут сеньоры.

В чемпионате примет участие 31 гимнаст, представляющие клубы "Оджаг Спорт", "Грация" и Олимпийский комплекс Сумгаита.

Гимнасты покажут свое мастерство в индивидуальном зачете, смешанных парах, тройках и группах.

Чемпионат страны по аэробике проводится в восьмой раз.

İdman.biz

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