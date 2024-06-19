Опубликована программа чемпионата Азербайджана

21 июня в Нефтчале состоится чемпионат Азербайджана по аэробике.

Как сообщает İdman.biz, Федерация гимнастики опубликовала программу соревнований. В соответствии с ней, чемпионат откроют юноши, затем в борьбу вступят юниоры, после чего выступление начнут сеньоры.

В чемпионате примет участие 31 гимнаст, представляющие клубы "Оджаг Спорт", "Грация" и Олимпийский комплекс Сумгаита.

Гимнасты покажут свое мастерство в индивидуальном зачете, смешанных парах, тройках и группах.

Чемпионат страны по аэробике проводится в восьмой раз.

İdman.biz