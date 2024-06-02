Наталья Буланова баллотируется на новый срок в Техком Международной федерации гимнастики

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила всех кандидатов на свой выборный Конгресс, который пройдет 25 октября в Дохе.

Как сообщает İdman.biz, в ходе мероприятия пройдут выборы во все руководящий посты организации, а также будет переизбран состав Технических комитетов во всем видам гимнастики.

На место в Техкоме по художественной гимнастики на новый срок баллотируется спортивной директор национальной федерации Наталья Буланова. Она входит в текущий состав Техкома, возглавляемого Нохой Абу Шабана (Египет).

На шесть мест будут претендовать 11 кандидатов.

Отметим, что на пост президента FIG претендует глава Европейской гимнастики Фарид Гаибов.

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