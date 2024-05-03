Агамирова и Сеидзаде вышли в финал многоборья на Кубке Европы - ФОТО

На Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку завершился первый день соревнований.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова вышла в финалы с обручем, мячом и лентой. За мяч она получила оценку 33.000, выйдя в финал с четвертого места, за ленты она удостоилась оценки 31.450 и пробилась в Топ-8 в этом виде с восьмой позиции, тогда как обруч принес ей 32.900 балла и также пропуск в финал.

По сумме четырех упражнений Агамирова набрала 127.100 балла и заняла в квалификации многоборья восьмого места, выйдя в финал абсолютного первенства.

Также в финал многогоборья пробилась и Камилла Сеидзаде, занявшая четырнадцатое место (119.450).

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14:59

На Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку завершилась первая половина квалификации многоборья.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова вышла в финалы с обручем и мячом. За мяч она получила оценку 33.000, выйдя в финал с четвертого места, тогда как обруч принес ей 32.900 баллов. Зохра заняла в этом виде девятую строчку, но так как в финал упражнений выходит лишь одна гимнастка от страны, а впереди расположились гимнастки из Болгарии и Израиля, обладательница олимпийской лицензии также квалифицировалась в финал с обручем.

По сумме двух упражнений Агамирова набрала 65.900 баллов и обосновалась на седьмом месте в многоборье, претендуя и на выход в финал абсолютного первества.

Что касается Камиллы Сеидзаде, то в многоборье она идет 19-й (60.300).

Вечером наших гимнасток ожидает выступление с булавами и лентой.

Лидирует в многоборье итальянка София Раффаэли (70.300), далее расположились болгарки Боряна Калейн (69.200) и Стилиана Николова (67.750).

İdman.biz