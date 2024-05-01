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Призовой фонд Кубка Европы в Баку составит 40 тысяч евро

Гимнастика
Новости
1 Мая 2024 10:30
Призовой фонд Кубка Европы в Баку составит 40 тысяч евро

Европейская гимнастика (EG) учредила призовые для Кубка Европы среди «художниц», который пройдет 3-5 мая в Баку.

Как передает İdman.biz, общий призовой фонд составил 40.000 евро. Соревнование пройдет по интересным правилам. По итогам квалификации многоборья 16 гимнасток, которые попадут в финал абсолютного первенства, проведут так называемый «Cross Battles» - раунды на выбывание.

Согласно положению, грация, занявшая первое место в квалификации, в 1/8 финала встретится с участницей, вошедшей в финал с 16-го места, вторая гимнастка - с 15-й и так далее. Причем, каждая участница исполнит лишь один вид и так вплоть до финала.

Победительница «Cross Battles» получит 8000 евро, серебряная призер – 5000, а бронзовая призер – 3000 евро.

Предусмотрены вознаграждения и всем тем гимнасткам, кто останется за пределами пьедестала в финале многоборья. Обладательница четвертого места удостоится чека на 2000 евро, гимнастки, которые займут 5-8 строчку, получат по 1000, а спортсменки с девятой по 16-ю позицию – по 500 евро.

Вместе с тем, победа в многоборья среди команд по групповым упражнениям оценивается в 5000 евро, серебряные призеры получат 3500, а бронзовые – 2500 евро.

В соревновании юниорок победительницам командного первенства будет предоставлен чек в размере 1300 евро, серебряные призеры заработают 1000, а бронзовые призеры - 700 евро.

Всего на Кубке Европы выступят 160 граций. «В их число входят такие европейские звезды, как действующая абсолютная чемпионка континента Боряна Калейн, ее подруга-суперзвезда по болгарской команде Стилиана Николова, абсолютная чемпионка Европы 2022 года Дарья Атаманов вместе с другой израильтянкой – звездной юниоркой Даниэлой Муниц, выступающей теперь среди сеньорок. В число фаворитов турнира входят и абсолютная чемпионка мира-2022 София Раффаэли и еще одна итальянка Милена Балдасарри, украинка Кристина Пограничная, гордость и радость Азербайджана Зохра Агамирова и многие-многие другие!», - подчеркивает портал EG.

Если говорить о программе соревнований, то 3 мая состоится квалификация среди сеньорок, которые выступят с булавами, обручем, мячом и лентой. Они будут бороться за место в финале многоборья, куда попадут 16 сильнейших, а также за право попасть в отдельные финалы.
На следующий день состоятся первые выступления команд по групповым упражнениям, пройдет «Cross Battles» - финал многоборья, а затем сильнейших определят юниорки, которые будут вести борьбу в командном первенстве.

5 мая пройдут финалы в отдельных видах как у индивидуалок-сеньорок, так и у групповичек, а также юниорок.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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