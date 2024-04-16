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Обнародовано расписание Кубка мира в Баку

Гимнастика
Новости
16 Апреля 2024 09:29
Обнародовано расписание Кубка мира в Баку

Обнародовано расписание Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет 19-21 апреля в Баку.

Как передает İdman.biz, в первый день соревнований пройдет квалификация в индивидуальном зачете. Участницы, разбитые на три группы, выступят с обручем и мячом.

На вечер намечена церемония открытия, а после начнется выступление команд по групповым упражнениям. В рамках многоборья они исполнят композиции с пятью обручами.

20 апреля личницы завершат многоборье. Они выступят с булавами и лентой и определят призеров абсолютного первенства.

Также лучших определят и группы. Они выступят с тремя лентами и двумя мячами, подведя черту под многоборьем.

В последний день Кубка мира состоятся финалы в отдельных видах.

Отметим, что в Баку выступят гимнастки из 42-х стран.

İdman.biz

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