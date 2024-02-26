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Махсудова получила 7 рейтинговых очков за полуфинал Кубка мира

Гимнастика
Новости
26 Февраля 2024 15:37
Махсудова получила 7 рейтинговых очков за полуфинал Кубка мира

Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова продолжает борьбу за олимпийскую лицензию.

Как сообщает İdman.biz, за выступление на домашнем Кубке мира, где она пробилась в полуфинал, Сельджан получила 7 очков. Впереди у спортсменки еще два этапа Кубка мира до завершения олимпийской квалификации. Ближайший пройдет 13-14 марта в Алкмааре (Нидерланды), а заключительный – 22-24 марта в Котбусе (Германия).

Отметим, что в актив пойдут два лучших результата по итогам всей серии Кубков мира.

Также у Махсудовой есть еще один шанс оспорить лицензию - на апрельском чемпионате Европы в Португалии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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