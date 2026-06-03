Баку принимает Кубок мира по акробатике и аэробике

Этапы Кубков мира по гимнастическим дисциплинам, которые с начала года принимает Баку, продолжатся акробатикой и аэробикой. 5-7 июня Национальная арена гимнастики примет представителей неолимпийских дисциплин, которые выступят в довольно интересном формате.

Как İdman.Biz, в прошлом году в столице проходил Кубок мира по акробатике, а теперь его пополнил и этап по аэробике. Главный тренер сборной Азербайджана по этой дисциплине Мариан Колев рассказал, что соревнование пройдет по интересному сценарию. "Зрителям наблюдать за соревнованиями будет особенно интересно. Ведь они одновременно смогут наблюдать за выступлением представителей двух гимнастических дисциплин. Поэтому схема турнира обещает быть достаточно интригующей и этап будет держать в напряжении как участников, так и болельщиков", - отметил Колев.

В состав команды вошли чемпионы Европы Владимир Долматов и Медина Мустафаева, также свое мастерство покажет женское три в составе Арзу Агаевой, Лейлы Бежановой и Хадиджи Гулиевой.

Колев рассказал о том, что домашний старт будет важным смотром для команды. "В прошлом году мы выступили на чемпионате Европы в Гяндже, а теперь сборная вновь готовится показать свои номера перед родными болельщиками в Баку. К Кубку мира подходим со всей серьезностью и большими надеждами. Конечно же, основные ожидания связаны со смешанной парой Мединой Мустафаевой и Владимиром Долматовым", - заметил болгарский специалист.

В турнире примут участие мастера аэробики из семи стран – Италии, Болгарии, России, Турции, Алжира и Украины. Всего на ковер выйдут 33 участника.

Что касается Кубка мира по акробатике, то в нем выступят спортсмены из Австралии, Казахстана, Испании, Грузии, России, Болгарии, Польши и Украины. При этом, количество гимнастов перевалило за сто. Хозяева будут представлены мужскими дуэтами в лице Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева, а также Сеймура Джафарова и Расула Сеидли. Также заявлена и женская группа в составе Анахиты Башири, Захры Рашидовой и Назрин Зейниевой.

Одними из главных фаворитов Кубка мира являются Рафиев и Аббасов, выигравшие в прошлом году серебряные медали на Всемирных Играх, а также победившие по итогам всей серии Кубков мира. Также в послужном списке наших акробатов титул чемпионов мира. Тогда как женская группа в этом сезоне заняла первое место на этапе Кубка мира в Бельгии и заряжена на повторение успеха в родных стенах.