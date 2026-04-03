Фарид Гаибов: "С нетерпением ждем начала европейских турниров и работаем над Евроиграми"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов подвел итоги первого квартала.

Как сообщает İdman.Biz, он рассказал о том, что с начала года новые руководящие органы приступили к работе в организации. "В течение следующих четырех лет избранные на прошлогоднем Конгрессе представители будут направлять обсуждения и принимать решения, необходимые для развития нашего вида спорта - как сегодня, так и в будущем. В этом контексте первое заседание Исполкома нового цикла прошло в офисе в Лозанне. Найдя баланс между опытом действующих членов и вовлечением новых, мы обсудили Стратегию-2030, принятую в предыдущем цикле, и определили дальнейшие шаги. Мы намерены развивать уже достигнутые результаты, следуя четырем стратегическим направлениям: соревнования, знания и защита, маркетинг и коммуникации, организация и финансы", - отметил Ф.Гаибов в рубрике "Записки президента" на сайте EG.

Он подчеркнул, что гимнастика возвращается на Евроигры. "Одним из захватывающих проектов, над которым мы работаем, являются Европейские игры 2027 года. В связи с этим я принял участие во встрече Европейских Олимпийских Комитетов в Стамбуле. Страна-хозяйка Турция и местный оргкомитет стремятся обеспечить наилучшие условия для гимнастики и активно работают над окончательным выбором площадок и программы. На Зимней Олимпиаде я вновь встретился с президентом EOC Спиросом Капралосом, чтобы обсудить подготовку к Играм. Все выглядит многообещающе, поэтому уже сейчас отметьте даты: 16–27 июня 2027 года!" - добавил Ф.Гаибов.

Он рассказал и том, что недавно переименованная организация World Gymnastics провела свое первое в этом году заседание Исполкома в Лас-Вегасе. В ходе встречи был обновлен ряд правил, принято решение о проведении чемпионата мира по аэробике-2028 года в Египте, а также вручены награды тренерам и судьям. Там же, на турнире American Cup, был представлен новый формат - смешанный командный финал. Он немного отличается от европейского, но стал отличным тестом перед Олимпиадой", - поведал Ф.Гаибов.

С этого года активнее будет развиваться и паркур. В EG создана рабочая группа по этой дисциплине на 2026–2027 годы, которую возглавил Мишель Бутар - бывший вице-президент Европейской гимнастики и член комиссии FIG по паркуру. Вместе с ним в группу войдут представители из Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов и Португалии. Задача группы — проанализировать текущее состояние и потенциал дисциплины, а также предложить цели, бюджет и план работы на 2027–2029 годы с акцентом на развитие паркура на базовом уровне", - отметил президент Европейской гимнастики.

Помимо этого, организация работает над документальным фильмом о новом формате соревнований в художественной гимнастике - cross battle. Фильм под названием "Chasing Perfection: Inside the Crossbattle" расскажет о звездах София Раффаэли и Софии Ивановой, их подготовке и выступлении на Кубке Европы прошлого года в Баку.

Ф.Гаибов также проаннонсировал предстоящие события. "Соревновательный сезон в различных дисциплинах гимнастики уже постепенно стартовал этапами Кубка мира, и мы с нетерпением ждем начала наших турниров. Первым станет чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу в португальском Портимао 8-12 апреля. Впервые наряду с юниорами и взрослыми выступит категория до 21 года. Затем пройдет этап Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку (30 апреля — 3 мая), а в конце мая — чемпионат Европы в Варне. Как и в 2021 году, соревнования пройдут во Дворце культуры и спорта, но на этот раз без ограничений, связанных с COVID-19, что позволит спортсменам и зрителям в полной мере насладиться атмосферой", - резюмировал Ф.Гаибов.