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"Где-то мы отстаем по уровню мастерства"

Футзал
Новости
21 Сентября 2024 00:10
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"Где-то мы отстаем по уровню мастерства"

«Во вчерашней игре мы не пропустили гол в стандартных ситуациях. Но сегодня соперник в такой ситуации забил 4 гола. Это важный момент в футзале».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов.

Он так прокомментировал второй контрольный матч со сборной Чехии:

«Хотя мы рано открыли счет, нам не удалось сохранить преимущество. На перерыв ушли с ничьей. К сожалению, второй тайм мы начали плохо. Сразу забили хозяева поля. В последующие минуты все стало сложно. Мы хотели сыграть 5 на 4, но из-за того, что не особо над этим работали, получилось не так, как мы хотели. Хорошо, что в те минуты мы не пропустили ни одного гола. Возможно, скажется усталость. Потому что мы играли с 7-8 футзалистами. Ребята боролись до конца. Мы не проигрывали бои один на один. Где-то мы отстаем по уровню мастерства. Несмотря на это, я бы не сказал, что счет обусловлен игрой. Еще у нас были 2-3 голевых эпизода во втором тайме, но мы не смогли их использовать. Товарищеские игры также имеют то преимущество, что выявляют недостатки».

Отметим, что наша команда проиграла 0:3 и 2:6.

İdman.biz

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