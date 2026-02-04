7 Февраля 2026
RU

Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры" - ФОТО

Футзал
Новости
4 Февраля 2026 14:09
42
Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры"

Азербайджанский рефери ФИФА по футзалу Хикмет Гафарлы поделился впечатлениями от работы на матчах финального этапа чемпионата Европы, где он был задействован во встрече с участием сборной Армении, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана

Арбитр отметил, что волнение присутствует всегда, однако в данном случае оно было связано исключительно с уровнем ответственности. По его словам, при назначениях судьи руководствуются только правилами игры и профессиональными обязанностями, а после стартового свистка напряжение сменяется атмосферой матча. "Волнение есть всегда, но в этот раз оно было связано не с названиями команд. Мы получаем назначение и просто выполняем свою работу. После стартового свистка волнение уходит, остается только игра", - сказал Гафарлы.

Рефери ФИФА подчеркнул, что чемпионат Европы отличается особой атмосферой и высоким уровнем организации. Он отметил, что турнир проводится раз в четыре года и впервые в нем был представлен представитель азербайджанской судейской школы. "Это был самый волнительный и в то же время самый гордый этап моей карьеры. Уровень организации, подход команд, скорость, дисциплина и тактические решения были совершенно иными", - добавил Гафарлы.

Говоря о матче Украина - Литва, Гафарлы подчеркнул, что встреча проходила в условиях высокого напряжения из-за турнирной ситуации и статуса хозяев площадки. По его словам, судейская бригада справилась со своими обязанностями, а после игры инспектор дал высокую оценку работе арбитров. "Серьезных ошибок, которые могли бы повлиять на результат или характер игры, мы не допустили. После матча инспектор сообщил, что претензий к судейству нет", - сказал Гафарлы.

İdman.Biz
