7 Февраля 2026
RU

Экс-игрок сборной Азербайджана по футзалу получил предложение из Финляндии

Футзал
Новости
4 Февраля 2026 14:45
35
Экс-игрок сборной Азербайджана по футзалу получил предложение из Финляндии

Бывший игрок сборной Азербайджана по футзалу Эльвин Гулиев получил предложение от сборной Финляндии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, специалист, прошедший тренерские курсы в Федерации футбола Финляндии и получивший лицензию УЕФА категории B, рассматривается кандидатом на пост главного тренера национальной сборной этой страны по футзалу. Финская сторона обратилась к Гулиеву с просьбой разместить информацию о себе в специальном разделе для кандидатов, созданном федерацией. Итоги отбора станут известны в ближайшие дни.

Отметим, что в игровой карьере Эльвин Гулиев выступал за такие клубы как "Туран АИР", "Асфарма", "Нефтчи", "Италдизайн", становился чемпионом Азербайджана и выигрывал Кубок страны, а также в разные годы играл в составе национальной сборной.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры"
4 Февраля 14:09
Футзал

Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры" - ФОТО

Рефери ФИФА рассказал о работе на финальной стадии чемпионата Европы по футзалу
"Араз-Нахчыван" вернул в состав бывшего игрока
4 Февраля 12:00
Футзал

"Араз-Нахчыван" вернул в состав бывшего игрока

Клуб вновь подписал иранского футзалиста
Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу
3 Февраля 14:31
Футзал

Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу

В турнире сезона 2025-2026 годов примут участие 16 команд
Евгений Куксевич: "Что это была за национальная сборная, если в ней играли практически одни бразильцы?!" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
31 Января 17:20
Футзал

Евгений Куксевич: "Что это была за национальная сборная, если в ней играли практически одни бразильцы?!" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер футзальной сборной против "натурализации" легионеров
Хикмет Гафарлы назначен на матч финальной стадии чемпионата Европы
28 Января 14:19
Футзал

Хикмет Гафарлы назначен на матч финальной стадии чемпионата Европы

Азербайджанский арбитр будет работать на игре Грузия - Франция
В Кубке Азербайджана по футзалу состоится жеребьевка 1/8 финала
28 Января 12:40
Футзал

В Кубке Азербайджана по футзалу состоится жеребьевка 1/8 финала

Процедура пройдет 3 февраля в административном здании АФФА

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили