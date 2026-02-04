Экс-игрок сборной Азербайджана по футзалу получил предложение из Финляндии

Бывший игрок сборной Азербайджана по футзалу Эльвин Гулиев получил предложение от сборной Финляндии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, специалист, прошедший тренерские курсы в Федерации футбола Финляндии и получивший лицензию УЕФА категории B, рассматривается кандидатом на пост главного тренера национальной сборной этой страны по футзалу. Финская сторона обратилась к Гулиеву с просьбой разместить информацию о себе в специальном разделе для кандидатов, созданном федерацией. Итоги отбора станут известны в ближайшие дни.

Отметим, что в игровой карьере Эльвин Гулиев выступал за такие клубы как "Туран АИР", "Асфарма", "Нефтчи", "Италдизайн", становился чемпионом Азербайджана и выигрывал Кубок страны, а также в разные годы играл в составе национальной сборной.