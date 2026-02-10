Президент Федерации футзала Азербайджана помещен под домашний арест - ВИДЕО

В отношении президента Федерации футзала Азербайджана Заура Ахундова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее решение принято Бакинским военным судом. Суд удовлетворил представление прокуратуры, учитывая наличие у обвиняемого постоянного места жительства и отсутствие реальной угрозы уклонения от следствия.

Напомним, что Заур Ахундов привлечен к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. Ему предъявлено обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана — присвоение в особо крупном размере.

Также сообщается, что брат Заура Ахундова — Рамин Ахундов, являющийся руководителем футбольного клуба "Араз-Нахчыван", разыскивается в рамках уголовного дела, связанного с контрабандой сигарет.