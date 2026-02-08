8 Февраля 2026
Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу

8 Февраля 2026 04:20
Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу

Сборная Испании завоевала "золото" чемпионата Европы по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, финале "красная фурия" обыграла Португалию со счетом 5:3. В составе испанцев хет-трик оформил Антонио, еще по разу отличились Райя и Адольфо. За португальцев забили Афонсу, Гоиш и Паулета.

Испания стала чемпионом Европы в рекордный восьмой раз в истории. Ранее она выигрывала трофей в 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 и 2016 годах.

Бронзовыми призерами Евро-2026 стали хорваты, которые в матче за 3-е место обыграли по пенальти французов (6:5, основное время — 5:5).

