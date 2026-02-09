Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении

В отношении президента Федерации футзала Азербайджана Заура Ахундова возбуждено уголовное дело. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo, он привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении в особо крупном размере по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана.

Расследование по данному делу ведет Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. На данный момент судебного решения в отношении Ахундова не принято.

Отметим, что брат Заура Ахундова, Рамин Ахундов, является президентом футбольного клуба "Араз-Нахчыван". Ранее он был арестован по делу о контрабанде сигарет на сумму около 5 миллионов.