9 Февраля 2026
RU

Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении

Футзал
Новости
9 Февраля 2026 18:58
38
Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении

В отношении президента Федерации футзала Азербайджана Заура Ахундова возбуждено уголовное дело. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo, он привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении в особо крупном размере по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана.

Расследование по данному делу ведет Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. На данный момент судебного решения в отношении Ахундова не принято.

Отметим, что брат Заура Ахундова, Рамин Ахундов, является президентом футбольного клуба "Араз-Нахчыван". Ранее он был арестован по делу о контрабанде сигарет на сумму около 5 миллионов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу
8 Февраля 04:20
Футзал

Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу

Ранее она выигрывала трофей в 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 и 2016 годах
Экс-игрок сборной Азербайджана по футзалу получил предложение из Финляндии
4 Февраля 14:45
Футзал

Экс-игрок сборной Азербайджана по футзалу получил предложение из Финляндии

Эльвин Гулиев рассматривается кандидатом на пост главного тренера национальной команды

Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры"
4 Февраля 14:09
Футзал

Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры" - ФОТО

Рефери ФИФА рассказал о работе на финальной стадии чемпионата Европы по футзалу
"Араз-Нахчыван" вернул в состав бывшего игрока
4 Февраля 12:00
Футзал

"Араз-Нахчыван" вернул в состав бывшего игрока

Клуб вновь подписал иранского футзалиста
Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу
3 Февраля 14:31
Футзал

Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу

В турнире сезона 2025-2026 годов примут участие 16 команд
Евгений Куксевич: "Что это была за национальная сборная, если в ней играли практически одни бразильцы?!" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
31 Января 17:20
Футзал

Евгений Куксевич: "Что это была за национальная сборная, если в ней играли практически одни бразильцы?!" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер футзальной сборной против "натурализации" легионеров

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!