16 Февраля 2026
RU

Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу

Футзал
Новости
16 Февраля 2026 01:30
13
Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу

15 февраля завершился этап 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, из четырех запланированных матчей состоялись три.

Поскольку клуб "Ени Сурахани" не вышел на матч против U-19, решение по поводу результата встречи примет Дисциплинарный комитет АФФА.

В первом матче дня Baku Fire-2 одержал крупную победу. Самым интересным противостоянием тура стала встреча между STAR kargo и "Шушой". Хотя клуб Высшей лиги повел в счет уже в начале матча, представитель низшего дивизиона смог перехватить инициативу и одержал волевую победу.

В заключительном матче действующий обладатель Кубка Азербайджана ПФЛ одержал уверенную победу и вышел в 1/4 финала.

Таким образом, 15 марта в четвертьфинале сыграют следующие пары:

U-19/ "Ени Сурахани" – ПФЛ
"Лянкяран" – Baku Fire-2
STAR kargo – "Нефтчи СК"
"Хан-Лянкяран" – "Араз-Нахчыван"

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Араз-Нахчыван" подписал бразильского футзалиста
14 Февраля 15:46
Футзал

"Араз-Нахчыван" подписал бразильского футзалиста

Клуб усилился 24-летним легионером
Президент Федерации футзала Азербайджана помещен под домашний арест - ВИДЕО
10 Февраля 11:02
Футзал

Президент Федерации футзала Азербайджана помещен под домашний арест - ВИДЕО

Соответствующее решение принял Бакинский военный суд
Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении
9 Февраля 18:58
Футзал

Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении

Дело Заура Ахундова расследуется антикоррупционным управлением при Генпрокуратуре

Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу
8 Февраля 04:20
Футзал

Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу

Ранее она выигрывала трофей в 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 и 2016 годах
Экс-игрок сборной Азербайджана по футзалу получил предложение из Финляндии
4 Февраля 14:45
Футзал

Экс-игрок сборной Азербайджана по футзалу получил предложение из Финляндии

Эльвин Гулиев рассматривается кандидатом на пост главного тренера национальной команды

Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры"
4 Февраля 14:09
Футзал

Хикмет Гафарлы о судействе в финале ЧЕ: "Это был самый волнительный этап моей карьеры" - ФОТО

Рефери ФИФА рассказал о работе на финальной стадии чемпионата Европы по футзалу

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь