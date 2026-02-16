Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу

15 февраля завершился этап 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, из четырех запланированных матчей состоялись три.

Поскольку клуб "Ени Сурахани" не вышел на матч против U-19, решение по поводу результата встречи примет Дисциплинарный комитет АФФА.

В первом матче дня Baku Fire-2 одержал крупную победу. Самым интересным противостоянием тура стала встреча между STAR kargo и "Шушой". Хотя клуб Высшей лиги повел в счет уже в начале матча, представитель низшего дивизиона смог перехватить инициативу и одержал волевую победу.

В заключительном матче действующий обладатель Кубка Азербайджана ПФЛ одержал уверенную победу и вышел в 1/4 финала.

Таким образом, 15 марта в четвертьфинале сыграют следующие пары:

U-19/ "Ени Сурахани" – ПФЛ

"Лянкяран" – Baku Fire-2

STAR kargo – "Нефтчи СК"

"Хан-Лянкяран" – "Араз-Нахчыван"