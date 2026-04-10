Нихад Исмаилов: "Соперник воспользовался нашей растерянностью"

Футзалист сборной Азербайджана Нихад Исмаилов прокомментировал поражение от Грузии в товарищеском матче, указав на нереализованные моменты как ключевой фактор игры.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Тбилиси завершилась со счетом 2:4 в пользу хозяев.

"Мы провели хороший матч. В первом тайме не смогли забить, хотя по количеству опасных моментов имели преимущество. У нас было пять-шесть реальных возможностей, которые нужно было реализовывать. Если бы мы это сделали, ход игры мог бы сложиться совсем иначе. В итоге соперник воспользовался нашими ошибками и не простил их", - заявил Исмаилов.

Он отдельно отметил эпизод, который стал переломным в игре, когда команда пропустила дважды за короткий промежуток времени.

"Соперник воспользовался нашей растерянностью и в течение одной минуты забил два мяча, получив преимущество. После перерыва мы начали иначе, сумели забить, и во втором тайме игра уже была более равной", - подчеркнул игрок.

Исмайылов также обратил внимание на то, что тренерский штаб дал шанс молодым футболистам, вызванным в сборную. По его словам, такие матчи важны именно с точки зрения набора опыта для новых игроков.

"Если молодых игроков пригласили в сборную и взяли на выезд, они должны получать игровое время. Для них это хорошая возможность набраться опыта. Товарищеские матчи во многом для этого и проводятся", - отметил он.

Говоря о предстоящей второй игре против Грузии, футзалист выразил уверенность в положительном результате и подчеркнул внутренний настрой команды.

"Мы снова сыграем с этим соперником 11 апреля, и на этот раз постараемся добиться победы. Команда от игры к игре выглядит лучше, у нас хороший коллектив и положительная атмосфера. Даже уступая в счете, мы не опустили руки, и это важный момент. Серия товарищеских матчей поможет нам сделать шаг вперед", - заявил Исмаилов.

