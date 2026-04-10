10 Апреля 2026 12:05
Нихад Исмаилов: "Соперник воспользовался нашей растерянностью"

Футзалист сборной Азербайджана Нихад Исмаилов прокомментировал поражение от Грузии в товарищеском матче, указав на нереализованные моменты как ключевой фактор игры.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Тбилиси завершилась со счетом 2:4 в пользу хозяев.

"Мы провели хороший матч. В первом тайме не смогли забить, хотя по количеству опасных моментов имели преимущество. У нас было пять-шесть реальных возможностей, которые нужно было реализовывать. Если бы мы это сделали, ход игры мог бы сложиться совсем иначе. В итоге соперник воспользовался нашими ошибками и не простил их", - заявил Исмаилов.

Он отдельно отметил эпизод, который стал переломным в игре, когда команда пропустила дважды за короткий промежуток времени.

"Соперник воспользовался нашей растерянностью и в течение одной минуты забил два мяча, получив преимущество. После перерыва мы начали иначе, сумели забить, и во втором тайме игра уже была более равной", - подчеркнул игрок.

Исмайылов также обратил внимание на то, что тренерский штаб дал шанс молодым футболистам, вызванным в сборную. По его словам, такие матчи важны именно с точки зрения набора опыта для новых игроков.

"Если молодых игроков пригласили в сборную и взяли на выезд, они должны получать игровое время. Для них это хорошая возможность набраться опыта. Товарищеские матчи во многом для этого и проводятся", - отметил он.

Говоря о предстоящей второй игре против Грузии, футзалист выразил уверенность в положительном результате и подчеркнул внутренний настрой команды.

"Мы снова сыграем с этим соперником 11 апреля, и на этот раз постараемся добиться победы. Команда от игры к игре выглядит лучше, у нас хороший коллектив и положительная атмосфера. Даже уступая в счете, мы не опустили руки, и это важный момент. Серия товарищеских матчей поможет нам сделать шаг вперед", - заявил Исмаилов.

Отметим, что сборные Азербайджана и Грузии проведут повторную встречу 11 апреля в Тбилиси.

İdman.Biz
Новости по теме

Евгений Куксевич: "Если бы реализовали два своих момента в начале встречи, игра пошла бы по другому сценарию"
00:22
Футзал

Евгений Куксевич: "Если бы реализовали два своих момента в начале встречи, игра пошла бы по другому сценарию"

Также главный тренер подчеркнул, что в матче получили практику молодые игроки
Сборная Азербайджана по футзалу уступила Грузии - ОБНОВЛЕНО
9 Апреля 21:06
Футзал

Сборная Азербайджана по футзалу уступила Грузии - ОБНОВЛЕНО

Матч прошел во Дворце спорта в Тбилиси

"Шуша" может бойкотировать следующий матч из-за долгов по зарплате
9 Апреля 14:57
Футзал

"Шуша" может бойкотировать следующий матч из-за долгов по зарплате

Игроки требуют выплаты, иначе не выйдут на игру с "Араз-Нахчываном"

Евгений Куксевич: "И Грузия, и Казахстан - очень серьезные соперники"
7 Апреля 13:49
Футзал

Евгений Куксевич: "И Грузия, и Казахстан - очень серьезные соперники"

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу оценил подготовку команды к предстоящим играм

Перед матчами с Азербайджаном Казахстан потерял лидера
6 Апреля 23:59
Футзал

Перед матчами с Азербайджаном Казахстан потерял лидера

Соперник внес изменения в состав перед играми с нашей сборной

Сборная Азербайджана по футзалу начала учебно-тренировочные сборы - ФОТО
6 Апреля 03:10
Футзал

Сборная Азербайджана по футзалу начала учебно-тренировочные сборы - ФОТО

9 и 11 апреля команда проведет два товарищеских матча против Грузии

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца
7 Апреля 14:34
Мировой футбол

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца

Главный тренер "ПАОК" призвал к уважению частной жизни семьи и доверию официальным медицинским отчетам