9 Апреля 2026
"Шуша" может бойкотировать следующий матч из-за долгов по зарплате

9 Апреля 2026 14:57
Футзалисты "Шуша" готовы отказаться от участия в следующем матче Высшей лиги в случае невыплаты заработной платы.

"Мы действительно приехали на игру с U19, вся команда была в "Олимпик Стар", но на площадку не вышли. Перед матчем нам пообещали, что зарплаты будут выплачены, однако этого не произошло. Мы выразили протест таким образом. Сейчас вернулись к тренировкам и надеемся, что в ближайшие дни ситуация решится. Если выплаты не будут произведены, мы снова не выйдем на матч. Это единственное, что мы можем сделать", - заявил главный тренер команды Рамиль Гусейнов в комментарии Report.

По его словам, проблема носит системный характер и длится уже несколько месяцев.

"Фактически мы не получаем зарплату почти три месяца. При этом речь не идет о больших суммах, но у игроков есть семьи, и для них это чувствительно. Нам сказали продолжать подготовку, пообещали, что вопрос будет решен, но пока мы видим только обещания", - отметил специалист.

Гусейнов подчеркнул, что команда не теряет надежды на разрешение ситуации, однако ставит четкое условие перед руководством.

"Вероятность того, что мы выйдем на следующий матч, достаточно высокая, потому что нам снова дали обещание. Но если ничего не изменится, мы не будем играть. Мы создали эту команду в 2021 году, пять лет работаем, хотим развивать клуб, представлять Шушу на высоком уровне, играть на больших аренах и в еврокубках. Но все упирается в финансирование", - добавил он.

Отметим, что в предыдущем туре "Шуша" не вышла на матч против U19 и получила техническое поражение со счетом 0:5 по решению Дисциплинарного комитета АФФА. В турнирной таблице команда занимает четвертое место, набрав 18 очков среди шести участников.

Новости по теме

Евгений Куксевич: "И Грузия, и Казахстан - очень серьезные соперники"
7 Апреля 13:49
Футзал

Евгений Куксевич: "И Грузия, и Казахстан - очень серьезные соперники"

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу оценил подготовку команды к предстоящим играм

Перед матчами с Азербайджаном Казахстан потерял лидера
6 Апреля 23:59
Футзал

Перед матчами с Азербайджаном Казахстан потерял лидера

Соперник внес изменения в состав перед играми с нашей сборной

Сборная Азербайджана по футзалу начала учебно-тренировочные сборы - ФОТО
6 Апреля 03:10
Футзал

Сборная Азербайджана по футзалу начала учебно-тренировочные сборы - ФОТО

9 и 11 апреля команда проведет два товарищеских матча против Грузии
Азербайджанский инспектор назначен на матчи отбора ЧМ по футзалу
3 Апреля 15:03
Футзал

Азербайджанский инспектор назначен на матчи отбора ЧМ по футзалу

Эльчин Самедли будет работать на играх в Литве

В Высшей лиге по футзалу не состоялись два матча тура
2 Апреля 18:23
Футзал

В Высшей лиге по футзалу не состоялись два матча тура

"Араз-Нахчыван" обыграл "Баку Файр", "Нефтчи" получил техническую победу

Назначены арбитры на 16-й тур Высшей лиги по футзалу
30 Марта 12:16
Футзал

Назначены арбитры на 16-й тур Высшей лиги по футзалу

Все матчи игрового дня пройдут 2 апреля в "Олимпик Стар"

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"