"Шуша" может бойкотировать следующий матч из-за долгов по зарплате

Футзалисты "Шуша" готовы отказаться от участия в следующем матче Высшей лиги в случае невыплаты заработной платы.

"Мы действительно приехали на игру с U19, вся команда была в "Олимпик Стар", но на площадку не вышли. Перед матчем нам пообещали, что зарплаты будут выплачены, однако этого не произошло. Мы выразили протест таким образом. Сейчас вернулись к тренировкам и надеемся, что в ближайшие дни ситуация решится. Если выплаты не будут произведены, мы снова не выйдем на матч. Это единственное, что мы можем сделать", - заявил главный тренер команды Рамиль Гусейнов в комментарии Report.

По его словам, проблема носит системный характер и длится уже несколько месяцев.

"Фактически мы не получаем зарплату почти три месяца. При этом речь не идет о больших суммах, но у игроков есть семьи, и для них это чувствительно. Нам сказали продолжать подготовку, пообещали, что вопрос будет решен, но пока мы видим только обещания", - отметил специалист.

Гусейнов подчеркнул, что команда не теряет надежды на разрешение ситуации, однако ставит четкое условие перед руководством.

"Вероятность того, что мы выйдем на следующий матч, достаточно высокая, потому что нам снова дали обещание. Но если ничего не изменится, мы не будем играть. Мы создали эту команду в 2021 году, пять лет работаем, хотим развивать клуб, представлять Шушу на высоком уровне, играть на больших аренах и в еврокубках. Но все упирается в финансирование", - добавил он.

Отметим, что в предыдущем туре "Шуша" не вышла на матч против U19 и получила техническое поражение со счетом 0:5 по решению Дисциплинарного комитета АФФА. В турнирной таблице команда занимает четвертое место, набрав 18 очков среди шести участников.