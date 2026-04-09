Сборная Азербайджана по футзалу уступила Грузии - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футзалу сегодня провела товарищеский матч.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Евгения Куксевича встретилась со сборной Грузии и уступила сопернику со счетом 2:4.

В матче, прошедшем во Дворце спорта в Тбилиси, голы в составе сборной Азербайджана забили Нихад Исмаилов (22) и Кянан Манафов (38).

Отметим, что 11 апреля сборная Азербайджана проведет повторную встречу с Грузией на той же арене. А 13 и 15 апреля команда сыграет товарищеские матчи со сборной Казахстана в Актау.

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет товарищеский матч против команды Грузии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет в Тбилиси на арене Дворца спорта и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

В состав азербайджанской команды вошли вратари Эмин Курдов и Ровшан Гусейнли, а также полевые игроки Нихад Исмайылов, Эмиль Гасанзаде, Тофик Алиев, Тофик Микаилов, Октай Рустамли, Эльдар Зейналов, Новруз Кязыханов, Мурад Гулузаде, Кенан Манафов, Фарид Аббасов, Пюнхан Гасымзаде, Адалет Алекперов, Ульви Алиев и Гудрат Гасымзаде.

В составе сборной Грузии заявлены вратари Торнике Букиа, Али Аслани и Лука Харшиладзе. Также в команду вошли Георгий Чимakadze, Вахтанг Кекелия, Арчил Себискверадзе, Ираклий Тодуа, Вахтанг Джварашвили, Леван Сванидзе, Николоз Габричидзе, Ткешелашвили, Ника Харатишвили, Саба Эгриселашвили, Джанико Джорджия, Николоз Куртанидзе и Шота Топурия.

Отметим, что команды вновь встретятся 11 апреля на той же арене. После этого сборная Азербайджана отправится в Актау, где 13 и 15 апреля сыграет два контрольных матча против Казахстана.