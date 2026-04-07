Евгений Куксевич: "И Грузия, и Казахстан - очень серьезные соперники"

Главный тренер команды Евгений Куксевич прокомментировал учебно-тренировочный сбор и предстоящие встречи в интервью официальному сайту федерации, сообщает İdman.Biz.

Наставник отметил, что сборная Азербайджана по футзалу проведет серию товарищеских матчей в рамках подготовки к официальным играм.

"Мы рассматриваем эти сборы как важный этап подготовки. Команда находится в процессе развития, и сейчас для нас ключевая задача - реализовать на тренировках те идеи, которые мы хотим видеть в игре. За три дня у нас запланировано пять тренировок, четыре из них уже позади, сегодня проведем заключительное занятие в Баку. Параллельно с работой в зале мы уделяем внимание теории и видеоанализу, стараемся максимально эффективно использовать это время, потому что впереди еще много работы", - отметил Куксевич.

"И Грузия, и Казахстан - очень серьезные соперники. Сборная Грузии недавно участвовала в финальной стадии чемпионата Европы и в последние годы заметно прибавила. Казахстан стабильно входит в число сильнейших команд мира, регулярно играет в финальных этапах крупных турниров и добивается там результатов. Мы изучили их игру и понимаем, чего ожидать. Такие матчи необходимы нам, чтобы набирать опыт и качественно подготовиться к официальным встречам осенью", - добавил он.

"Мы постарались максимально использовать даты, выделенные ФИФА для товарищеских матчей. График получился плотным, за неделю проведем четыре игры. Это непросто, но лучше играть, чем оставаться без практики. Для нас сейчас важнее не результат, а то, как команда выполняет установки на площадке. Именно поэтому мы вызвали на сбор 17 игроков, чтобы распределить нагрузку и посмотреть на всех в деле", - подчеркнул специалист.

Отметим, что сборная Азербайджана 9 и 11 апреля сыграет в Тбилиси против Грузии, а 13 и 15 апреля в Актау встретится с Казахстаном.

İdman.Biz
