Назначены арбитры на 16-й тур Высшей лиги по футзалу

30 Марта 2026 12:16
Назначены арбитры на 16-й тур Высшей лиги по футзалу

Назначения на матчи 16-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу опубликованы, все встречи состоятся 2 апреля в спортивном комплексе "Олимпик Стар".

Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня запланированы два матча.

В 14:00 "Араз-Нахчыван" сыграет с Baku Fire. Встречу обслужат арбитры Князь Амирасланов, Хидаят Фейзуллаев и Рамиль Намазов, инспектором назначен Мурад Мамедов.

В 16:00 "Шуша" встретится с командой U19. Главными арбитрами матча будут Али Джабраилов, Имран Магеррамов и Хикмет Гафарали, инспектор - Азад Гусейнов.

Оба матча пройдут в спортивном комплексе "Олимпик Стар".

