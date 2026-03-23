23 Марта 2026 18:45
Эмин Курдов: "У нас уже нет права на ошибку"

Капитан футзального клуба "Араз-Нахчыван" Эмин Курдов прокомментировал выступление команды в текущем сезоне и борьбу за чемпионство.

Как передает İdman.Biz, голкипер отметил, что осечки на старте чемпионата сейчас серьезно сказываются на турнирном положении команды. "В начале чемпионата мы сыграли вничью с Baku Fire (2:2) и проиграли "Нефтчи" (2:5). К сожалению, те пять потерянных очков сейчас обходятся нам очень дорого, и у нас уже нет права на ошибку", - цитирует слова Курдова report.az.

Он также объяснил, почему не играл в первых матчах сезона: ""Главный тренер хорошо знает мой потенциал и опыт. Он отмечал, что я внес большой вклад в прошлогоднее чемпионство, и хотел проверить другого вратаря".

Говоря о конкуренции, Курдов подчеркнул силу одного из главных соперников: "Во втором круге мы обыграли "Нефтчи" ИК (5:4), но в последнем матче сыграл роль фактор везения. Мы вели в счете, однако ошибки и автогол изменили ход игры. В конце, рискуя с пятым полевым, пропустили еще один мяч. Нужно признать, что сейчас "Нефтчи" ИК очень силен - в составе шесть бразильских легионеров, и недооценивать их нельзя".

Несмотря на это, вратарь сохраняет оптимизм в борьбе за титул: "В прошлом году мы были в еще более сложной ситуации, но стали чемпионами. Сейчас все в наших руках, мы не зависим от других. Нужно выходить на площадку и побеждать. Наша цель - завоевать 20-й чемпионский титул".

Отметим, что в последнем туре Высшей лиги "Араз-Нахчыван" уступил "Нефтчи" ИК со счетом 2:4.

İdman.Biz
