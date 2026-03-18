Объявлены назначения арбитров на матчи 25-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, игры заключительного тура третьего круга состоятся 19 марта.
Высшая лига, 25-й тур
19 марта
12:30. Baku Fire — "Шуша"
Судьи: Князь Амирасланов, Рза Мамедов, Нихад Багиров
Инспектор судей: Азад Гусейнов
14:30. "Араз-Нахчыван" — "Нефтчи"
Судьи: Хикмет Гафарлы, Рамиль Намазов, Али Джабраилов
Инспектор судей: Рамиз Асадов
17:00. "Лянкяран" — U19
Судьи: Гаджиали Агаев, Вусал Балашов, Махир Мамедов
Инспектор судей: Мурад Мамедов
Отметим, что все матчи пройдут в "Олимпик Стар".