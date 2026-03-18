18 Марта 2026
RU

Объявлены назначения арбитров на матчи 25-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу

Футзал
Новости
18 Марта 2026 13:28
11
Объявлены назначения арбитров на матчи 25-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу

Объявлены назначения арбитров на матчи 25-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, игры заключительного тура третьего круга состоятся 19 марта.

Высшая лига, 25-й тур
19 марта

12:30. Baku Fire — "Шуша"
Судьи: Князь Амирасланов, Рза Мамедов, Нихад Багиров
Инспектор судей: Азад Гусейнов

14:30. "Араз-Нахчыван" — "Нефтчи"
Судьи: Хикмет Гафарлы, Рамиль Намазов, Али Джабраилов
Инспектор судей: Рамиз Асадов

17:00. "Лянкяран" — U19
Судьи: Гаджиали Агаев, Вусал Балашов, Махир Мамедов
Инспектор судей: Мурад Мамедов

Отметим, что все матчи пройдут в "Олимпик Стар".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Лянкяране прошел региональный футзальный турнир среди школьников - ФОТО
17 Марта 20:36
Футзал

В Лянкяране прошел региональный футзальный турнир среди школьников - ФОТО

Ветеран футбола Фаррух Исмайлов вручил призерам кубки и подарки от АФФА
Кубок Азербайджана по футзалу: определились полуфиналисты
16 Марта 04:20
Футзал

Кубок Азербайджана по футзалу: определились полуфиналисты

В одном из запланированных на апрель полуфинальных матчей встретятся финалисты прошлого года

Объявлены назначения на 1/4 финала Кубка Азербайджана
13 Марта 18:04
Футзал

Объявлены назначения на 1/4 финала Кубка Азербайджана

Все матчи пройдут в один день в Баку
Высшая лига: "Нефтчи" одолел Baku Fire, U-19 уступил "Араз-Нахчывану"
13 Марта 03:08
Футзал

Высшая лига: "Нефтчи" одолел Baku Fire, U-19 уступил "Араз-Нахчывану"

В третьей встрече "Шуша" и "Лянкяран" сыграли между собой
Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" одержал разгромную победу, "Араз-Нахчыван" не явился на матч с "Лянкяраном"
5 Марта 20:50
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" одержал разгромную победу, "Араз-Нахчыван" не явился на матч с "Лянкяраном"

Наиболее интересным оказался заключительный матч тура

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей
24 Февраля 23:20
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей

Не менее результативным оказался матч "Араз-Нахчыван" - "Шуша"

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер