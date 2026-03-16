Кубок Азербайджана по футзалу: определились полуфиналисты

15 марта состоялись матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана по футзалу. По итогам встреч определился квартет сильнейших команд турнира, обеспечивших себе выход в полуфинал.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых захватывающих поединков этапа стало противостояние действующего обладателя кубка PFL и команды U-19. Несмотря на то что PFL пришлось отыгрываться по ходу встречи, коллектив проявил характер и вырвал победу в концовке матча со счетом 4:3.

Лидер Высшей лиги "Нефтчи" и один из самых титулованных клубов страны "Араз-Нахчыван" не оставили своим оппонентам ни единого шанса. Оба фаворита одержали разгромные победы с идентичным счетом — 12:3. В другом матче Baku Fire-2 уверенно обыграл в гостях "Лянкяран" и также присоединился к числу полуфиналистов.

Отметим, что в одном из запланированных на апрель полуфинальных матчей встрется финалисты прошлого года:

PFL — "Араз-Нахчыван"

Baku Fire-2 — "Нефтчи"