Кубок Азербайджана по футзалу: определились полуфиналисты

16 Марта 2026 04:20
15 марта состоялись матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана по футзалу. По итогам встреч определился квартет сильнейших команд турнира, обеспечивших себе выход в полуфинал.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых захватывающих поединков этапа стало противостояние действующего обладателя кубка PFL и команды U-19. Несмотря на то что PFL пришлось отыгрываться по ходу встречи, коллектив проявил характер и вырвал победу в концовке матча со счетом 4:3.

Лидер Высшей лиги "Нефтчи" и один из самых титулованных клубов страны "Араз-Нахчыван" не оставили своим оппонентам ни единого шанса. Оба фаворита одержали разгромные победы с идентичным счетом — 12:3. В другом матче Baku Fire-2 уверенно обыграл в гостях "Лянкяран" и также присоединился к числу полуфиналистов.

Отметим, что в одном из запланированных на апрель полуфинальных матчей встрется финалисты прошлого года:

PFL — "Араз-Нахчыван"

Baku Fire-2 — "Нефтчи"

İdman.Biz
Новости по теме

Объявлены назначения на 1/4 финала Кубка Азербайджана
13 Марта 18:04
Футзал

Объявлены назначения на 1/4 финала Кубка Азербайджана

Все матчи пройдут в один день в Баку
Высшая лига: "Нефтчи" одолел Baku Fire, U-19 уступил "Араз-Нахчывану"
13 Марта 03:08
Футзал

Высшая лига: "Нефтчи" одолел Baku Fire, U-19 уступил "Араз-Нахчывану"

В третьей встрече "Шуша" и "Лянкяран" сыграли между собой
Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" одержал разгромную победу, "Араз-Нахчыван" не явился на матч с "Лянкяраном"
5 Марта 20:50
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" одержал разгромную победу, "Араз-Нахчыван" не явился на матч с "Лянкяраном"

Наиболее интересным оказался заключительный матч тура

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей
24 Февраля 23:20
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей

Не менее результативным оказался матч "Араз-Нахчыван" - "Шуша"
Сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча
24 Февраля 11:41
Футзал

Сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча

Команда сыграет против Грузии в Тбилиси
Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу
16 Февраля 01:30
Футзал

Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу

Не обошлось и без сюрпризов

Самое читаемое

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала
13 Марта 14:15
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Невеста Тимотеуш Пухача пригласила предполагаемую любовницу на свое шоу
Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура