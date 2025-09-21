24 Сентября 2025
На Гран-при Азербайджана стал известен победитель гонки Формулы-2 - ФОТО/ОБНОВЛЕНО

Формула 1
Новости
21 Сентября 2025 12:14
124
На Гран-при Азербайджана завершилась основная гонка Формулы-2.

Как сообщает İdman.biz, победителем заезда стал американский гонщик команды "Дамс Лукас Ойл" Джек Кроуфорд, опередивший всех соперников.

Второе место занял Йошуа Дюркзен из "АИКС Рейсинг", а третьим к финишу пришел Дино Беганович, представляющий "Хайтекс Ти-Джи-Ар".

Формула-2. Азербайджан. Основная гонка

1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 29 кругов.
2. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.2.
3. Дино Беганович («Хайтек») +5.3.
4. Габриеле Мини («Према») +10.8.
5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +11.7.
6. Пепе Марти («Кампос») +13.1.
7. Арвид Линдблад («Кампос») +13.9.
8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +17.1.
9. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +20.0.
10. Себастьян Монтойя («Према») +20.9.

Напомним, что основной заезд Формулы-1 в рамках азербайджанского этапа стартует сегодня в 15:00.

12:13

Во время основной гонки Гран-при Азербайджана в серии Формула-2, проходящей в Баку, произошла авария.

Как передает İdman.biz, один из болидов врезался в ограждение. Инцидент случился с пилотом команды "Трайдент" Мартиниусом Стенсхорном, чей автомобиль получил повреждения и был снят с трассы.

Напомним, азербайджанский этап Формулы-2 завершится сегодня.

11:22

Стартовала основная гонка Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, после спринтерской гонки сразу два гонщика получили наказания.

Пилот команды "Трайдент" Лауренс ван Хёпен был признан виновным в аварии на втором повороте трассы. Он получил 10-секундный штраф и начал сегодняшний заезд с 17-й позиции.

Другой гонщик — Куш Мэйни ( "Дамс Лукас Ойл") — столкнулся с Амори Кёрделлом ("Родин Мотоспорт"). Судьи признали его виновным, назначили 5-секундное наказание, и пилот потерял три позиции на старте, начав гонку с 19-й строчки.

Основная гонка Формулы-2 в Баку уже стартовала.

