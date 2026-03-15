В Саудовской Аравии отреагировали на решение Формулы-1 отменить Гран-при в стране

15 Марта 2026 20:36
В Саудовской Аравии отреагировали на решение Формулы-1 отменить Гран-при в стране

Председатель Федерации автоспорта и мотоспорта Саудовской Аравии (SAMF) и глава Saudi Motorsport Company (SMC) принц Халид бин Султан Аль-Абдулла Аль-Фейсал отреагировал на решение Формулы-1 отменить Гран-при в стране.

"Федерация автоспорта и мотоспорта Саудовской Аравии уважает решение Формулы-1, принятое в отношении календаря сезона-2026. Болельщики по всей стране снова с нетерпением ждали Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 STC в Джидде в апреле, однако мы понимаем причины такого решения и продолжаем тесно сотрудничать с Формулой-1", — цитирует İdman.Biz слова председателя организации.

О том, что руководство "Королевских гонок" приняло решение отменить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле, стало известно в ночь на 15 марта.

