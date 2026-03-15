"Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" приняло решение отменить этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба "Формулы-1".

Отмечается, что организаторы рассматривали различные альтернативные варианты проведения гонок, однако в итоге решили отказаться от замены этапов.

Президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали отметил, что это было сложное, но необходимое решение с учетом текущей ситуации в регионе.

В свою очередь президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем подчеркнул, что Бахрейн и Саудовская Аравия играют важную роль в календаре чемпионата, и выразил надежду на возвращение гонок в эти страны, когда позволят обстоятельства.

Гран-при Бахрейна должен был пройти 10–12 апреля, этап в Саудовской Аравии - 17–19 апреля. После Гран-при Японии (27–29 марта) в чемпионате образуется четырехнедельная пауза, а следующий этап пройдет 1–3 мая в Майами (США).