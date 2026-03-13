Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Защитник бакинского клуба "Сабах" Тимотеуш Пухач стал фигурантом слухов о романе с актрисой Юлией Венявой, находясь в отношениях с ведущей Оливией Ниневич.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент получил развитие после того, как Ниневич пригласила Веняву в качестве гостьи на свою авторскую программу "Потому что я хочу знать", чтобы лично прояснить ситуацию.

В ходе эфира ведущая задала прямой вопрос о характере отношений актрисы с футболистом. Венява опровергла информацию о романтической связи, объяснив происходящее активностью болельщиков в социальных сетях.

"Пухач в одном из интервью назвал меня "самой симпатичной девушкой в медиа". После этого фанаты начали отмечать нас обоих под каждой публикацией. Тимотеуш написал мне в Instagram, чтобы извиниться за это. Позже мы виделись дважды как друзья. Никаких других отношений между нами не было", - заявила актриса в эфире шоу.

Отметим, что Юлия Венява является известной польской актрисой и певицей. Ранее в польских СМИ уже появлялись спекуляции на тему симпатии футболиста к Веняве, однако документальных подтверждений их романа, помимо слов актрисы о дружеских встречах, нет.