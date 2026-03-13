13 Марта 2026
RU

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2026 14:15
21
Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала

Защитник бакинского клуба "Сабах" Тимотеуш Пухач стал фигурантом слухов о романе с актрисой Юлией Венявой, находясь в отношениях с ведущей Оливией Ниневич.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент получил развитие после того, как Ниневич пригласила Веняву в качестве гостьи на свою авторскую программу "Потому что я хочу знать", чтобы лично прояснить ситуацию.

В ходе эфира ведущая задала прямой вопрос о характере отношений актрисы с футболистом. Венява опровергла информацию о романтической связи, объяснив происходящее активностью болельщиков в социальных сетях.

"Пухач в одном из интервью назвал меня "самой симпатичной девушкой в медиа". После этого фанаты начали отмечать нас обоих под каждой публикацией. Тимотеуш написал мне в Instagram, чтобы извиниться за это. Позже мы виделись дважды как друзья. Никаких других отношений между нами не было", - заявила актриса в эфире шоу.

Отметим, что Юлия Венява является известной польской актрисой и певицей. Ранее в польских СМИ уже появлялись спекуляции на тему симпатии футболиста к Веняве, однако документальных подтверждений их романа, помимо слов актрисы о дружеских встречах, нет.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карабах" может подписать экс-игрока сборной Франции U19
13:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" может подписать экс-игрока сборной Франции U19

Французский вингер рассматривается как кандидат на летнее усиление агдамского клуба

Экс-игрок сборной Азербайджана назначен на должность руководителя академии ФК "Шафа"
03:50
Азербайджанский футбол

Экс-игрок сборной Азербайджана назначен на должность руководителя академии ФК "Шафа"

За свою профессиональную карьеру Набиев выступал в составе "Нефтчи" и "Турана"
АФФА назначила руководителя проекта "Элитная тренировка" - ЭКСКЛЮЗИВ
12 Марта 18:20
Азербайджанский футбол

АФФА назначила руководителя проекта "Элитная тренировка" - ЭКСКЛЮЗИВ

Им станет бывший директор футбольной академии "Сабаила"
Женская сборная Азербайджана U17 крупно уступила Бельгии
12 Марта 17:32
Азербайджанский футбол

Женская сборная Азербайджана U17 крупно уступила Бельгии - ОБНОВЛЕНО

Команда начала отборочный турнир ЧЕ с поражения
Тренер "Коламбус Крю" назвал сильную сторону Наримана Ахундзаде
12 Марта 15:46
Мировой футбол

Тренер "Коламбус Крю" назвал сильную сторону Наримана Ахундзаде

В клубе рассчитывают использовать азербайджанца на фланге полузащиты

В Нахчыване стартует региональный этап первенства Азербайджана среди детей
12 Марта 14:59
Азербайджанский футбол

В Нахчыване стартует региональный этап первенства Азербайджана среди детей

Матчи пройдут в пяти возрастных лигах

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"