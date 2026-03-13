"Карабах" может подписать экс-игрока сборной Франции U19

Футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к 25-летнему французскому вингеру Джали Муаддибу.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на iAMsport, футболист может пополнить состав азербайджанского клуба в летнее трансферное окно.

Отметим, что Муаддиб прошлым летом покинул румынский клуб "Ботошани" и перешел в кипрскую "Омонию Арадиппу". Поскольку его контракт с кипрским клубом рассчитан всего на один сезон, летом игрок получит статус свободного агента. Это позволит "Карабаху" подписать контракт с футболистом без выплаты трансферной компенсации.

В текущем сезоне чемпионата Кипра француз принял участие в 22 из 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Муаддиб специализируется на игре на флангах атаки, и "Карабах" рассматривает его именно для укрепления этих позиций.