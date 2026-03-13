13 Марта 2026
RU

"Карабах" может подписать экс-игрока сборной Франции U19

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2026 13:19
32
"Карабах" может подписать экс-игрока сборной Франции U19

Футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к 25-летнему французскому вингеру Джали Муаддибу.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на iAMsport, футболист может пополнить состав азербайджанского клуба в летнее трансферное окно.

Отметим, что Муаддиб прошлым летом покинул румынский клуб "Ботошани" и перешел в кипрскую "Омонию Арадиппу". Поскольку его контракт с кипрским клубом рассчитан всего на один сезон, летом игрок получит статус свободного агента. Это позволит "Карабаху" подписать контракт с футболистом без выплаты трансферной компенсации.

В текущем сезоне чемпионата Кипра француз принял участие в 22 из 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Муаддиб специализируется на игре на флангах атаки, и "Карабах" рассматривает его именно для укрепления этих позиций.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала
14:15
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Невеста Тимотеуш Пухача пригласила предполагаемую любовницу на свое шоу
Экс-игрок сборной Азербайджана назначен на должность руководителя академии ФК "Шафа"
03:50
Азербайджанский футбол

Экс-игрок сборной Азербайджана назначен на должность руководителя академии ФК "Шафа"

За свою профессиональную карьеру Набиев выступал в составе "Нефтчи" и "Турана"
АФФА назначила руководителя проекта "Элитная тренировка" - ЭКСКЛЮЗИВ
12 Марта 18:20
Азербайджанский футбол

АФФА назначила руководителя проекта "Элитная тренировка" - ЭКСКЛЮЗИВ

Им станет бывший директор футбольной академии "Сабаила"
Женская сборная Азербайджана U17 крупно уступила Бельгии
12 Марта 17:32
Азербайджанский футбол

Женская сборная Азербайджана U17 крупно уступила Бельгии - ОБНОВЛЕНО

Команда начала отборочный турнир ЧЕ с поражения
Тренер "Коламбус Крю" назвал сильную сторону Наримана Ахундзаде
12 Марта 15:46
Мировой футбол

Тренер "Коламбус Крю" назвал сильную сторону Наримана Ахундзаде

В клубе рассчитывают использовать азербайджанца на фланге полузащиты

В Нахчыване стартует региональный этап первенства Азербайджана среди детей
12 Марта 14:59
Азербайджанский футбол

В Нахчыване стартует региональный этап первенства Азербайджана среди детей

Матчи пройдут в пяти возрастных лигах

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"