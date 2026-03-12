12 Марта 2026
В Нахчыване стартует региональный этап первенства Азербайджана среди детей

12 Марта 2026 14:59
В Нахчыване стартует региональный этап первенства Азербайджана среди детей

В Нахчыване пройдет региональный этап первенства Азербайджана по футболу среди команд возрастных категорий U10, U11, U12, U13 и U14.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Нахчыванскую футбольную федерацию (НФФ), соревнования состоятся с 27 марта по 12 апреля.

В рамках подготовки к турниру прошла встреча с представителями команд Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики, НФФ и UGİM. Участникам рассказали о регламенте соревнований, правилах проведения турнира и обсудили готовность команд.

Всего в пяти лигах выступят 36 команд. Планируется проведение 119 матчей на четырех стадионах: на Республиканском стадионе Нахчыванской Автономной Республики, в учебно-тренировочном спортивном комплексе Узуноба, в Олимпийском комплексе Шарура и на городском стадионе Ордубада.

Игры будут обслуживать 14 арбитров из Нахчывана. Перед стартом турнира представители НФФ также провели встречу с судьями, на которой были разъяснены положения регламента и организационные вопросы.

Согласно регламенту, победители регионального этапа в лигах U13 и U14 получат путевки в стадию плей-офф, матчи которой пройдут в Баку.

