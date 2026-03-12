12 Марта 2026
"Карабах" заинтересован в защитнике бразильского клуба

12 Марта 2026 00:57
"Карабах" заинтересован в защитнике бразильского клуба

Футбольный клуб "Карабах" намерен усилить состав новым легионером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ne45.com.br, агдамский клуб проявляет интерес к центральному защитнику бразильского "Спорт Ресифи" Марсело Ажуле.

Отмечается, что чемпион Азербайджана уже начал переговоры с клубом, выступающим в Серии B чемпионата Бразилии, чтобы оформить трансфер 23-летнего футболиста. По информации источника, "Карабах" направил официальное предложение, однако первое предложение агдамского клуба не устроило бразильскую сторону.

Контракт Марсело Ажулы с "Спорт Ресифи" действует до 31 декабря 2027 года.

